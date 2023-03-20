Про це повідомило 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у Facebook.
Засуджений бойовик був командиром мотострілецького взводу так званої “2 ак” військ агресора. Він брав участь у бойових діях проти ЗСУ в районі Дебальцевого.
Після початку широкомасштабного вторгнення він воював проти України в районі Попасної та Лисичанська. Його взяли у полон наприкінці 2022 року у результаті невдалої спроби розвідати українські позиції.
Бойовик зізнався, що окупанти чинили мародерство у Попасній. За його словами, вони масово грабували не лише покинуте житло, а й ті домівки, де перебували люди. Військові завантажували награбоване завантажували в “Урали”. Відібрані легковики вивозили до окупованого Первомайська на зберігання.
Він розповів, що російські військові протягом тривалого часу били по населених пунктах Луганщини. Для цього застосовувалася ствольна артилерія та важкі мінометні системи “Піон”. Зокрема їхні обстріли спричинили повне руйнування населеного пункту Золотарівка біля Лисичанська.
Інший бойовик з 2016 року проходив “службу” на посаді стрільця. Його неодноразово залучали до лінії бойового зіткнення. Він брав участь в обстрілах позицій ЗСУ та населених пунктів Луганщини.
Найманець воював у Луганській та Донецькій областях. Він разом з іншими бойовиками потрапив у полон на Бахмутському напрямку.
Суд визнав обох окупантів винними у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та участі у незаконних збройних формуваннях (ч.2 ст.110 та ч. 2 ст.260 Кримінального кодексу України). Їх засуджено до 12 років позбавлення волі.
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