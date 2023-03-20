Двох бойовиків так званої "ЛНР" засудили до 12 років ув'язнення. Одним з них виявився командир мотострілецького взводу, який воював проти України з 2014 року.

Про це повідомило 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях у Facebook.

Засуджений бойовик був командиром мотострілецького взводу так званої “2 ак” військ агресора. Він брав участь у бойових діях проти ЗСУ в районі Дебальцевого.

Після початку широкомасштабного вторгнення він воював проти України в районі Попасної та Лисичанська. Його взяли у полон наприкінці 2022 року у результаті невдалої спроби розвідати українські позиції.

Бойовик зізнався, що окупанти чинили мародерство у Попасній. За його словами, вони масово грабували не лише покинуте житло, а й ті домівки, де перебували люди. Військові завантажували награбоване завантажували в “Урали”. Відібрані легковики вивозили до окупованого Первомайська на зберігання.

Він розповів, що російські військові протягом тривалого часу били по населених пунктах Луганщини. Для цього застосовувалася ствольна артилерія та важкі мінометні системи “Піон”. Зокрема їхні обстріли спричинили повне руйнування населеного пункту Золотарівка біля Лисичанська.