Про це повідомляє пресслужба розвідки.

Згідно з оцінками аналітиків, бойовики приватної військової компанії ініціювали набір більш ніж 1000 найманців для війни проти України. Зокрема, це можуть бути вищі керівники організації.

Пояснюється це тим, що РФ несе надвеликі втрати на всі напрямках бойових дій не маючи при цьому суттєвих успіхів. Тому Кремль розраховує компенсувати невдачі за рахунок “вагнерівців”.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 28 March 2022

