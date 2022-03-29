Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
За його словами, через постійні обстріли та бомбардування протягом доби загинуло 3 людини і ще 10 отримали поранення. Ворог не припиняє спроб прорватися у Рубіжному та Попасній, а після кожної невдачі від’їжджає назад та починає “гатити” з артилерії та РЗСВ.
“На жаль, наразі ситуація погіршується. Ми чітко розуміємо, що задля того аби врятувати обличчя Путіна, всі зусилля будуть кинуті на Донецьку та Луганську області, щоб росіяни змогли пробити свої коридори до адмінкордонів”, – наголосив Гайдай.
Також він додав, що РФ продовжує мобілізувати громадян ОРДЛО, а також звозити на Дебальцеве піхоту та техніку.
- Російські війська знову завдали ракетного удару по нафтобазі в Рівненській області. Наразі інформацію про поточну ситуацію не розповсюджують.
- Українські воїни успішно продовжують контрнаступ на півдні України. Так, ЗС РФ були відкинуті від Кривого Рогу на декілька десятків кілометрів.