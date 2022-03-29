На Луганщині продовжує загострюватися ситуація. Російські окупаційні війська продовжують не лише постійно обстрілювати міста, а й "стягують" своїх бійців з інших напрямків, аби взяти область у "кільце".

Про це сповістив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, через постійні обстріли та бомбардування протягом доби загинуло 3 людини і ще 10 отримали поранення. Ворог не припиняє спроб прорватися у Рубіжному та Попасній, а після кожної невдачі від’їжджає назад та починає “гатити” з артилерії та РЗСВ.

“На жаль, наразі ситуація погіршується. Ми чітко розуміємо, що задля того аби врятувати обличчя Путіна, всі зусилля будуть кинуті на Донецьку та Луганську області, щоб росіяни змогли пробити свої коридори до адмінкордонів”, – наголосив Гайдай.

Також він додав, що РФ продовжує мобілізувати громадян ОРДЛО, а також звозити на Дебальцеве піхоту та техніку.