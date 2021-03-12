Про це повідомили у оперативно-тактичному угрупованні “Північ“.

“Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”. Окупанти застосували по нашим воїнам автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення“, — йдеться в повідомленні.

Зазначено, що воїну надали першу медичку допомогу та евакуювали до лікувального закладу у задовільному стані.

Про дії незаконних збройних формувань РФ проінформовано Організацію безпеки та співробітництва Європи (ОБСЄ).