Про це повідомили у оперативно-тактичному угрупованні “Північ“.
“Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників, неподалік Новозванівки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”. Окупанти застосували по нашим воїнам автоматичні станкові гранатомети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення“, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що воїну надали першу медичку допомогу та евакуювали до лікувального закладу у задовільному стані.
Про дії незаконних збройних формувань РФ проінформовано Організацію безпеки та співробітництва Європи (ОБСЄ).
- 10 березня російсько-окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок обстрілів смертельне поранення отримав український військовослужбовець.
- Також 10 березня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн “Великої двадцятки” (G20), на якій поскаржився на загострення ситуації на Донбасі.