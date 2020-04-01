Більше 50 % українців вважають, що влада, подаючи інформацію про поширення коронавірусу COVID-19 у країні, применшує серйозність ситуації.

Про це свідчать результати опитувань, проведених Соціологічною групою “Рейтинг” (I хвиля: 25-27 березня, II хвиля: 28-30 березня).

“53 % переконані, що влада, подаючи інформацію про поширення коронавірусу, применшує ситуацію. 21 % вважають, що ця інформація є об’єктивною, 11 % переконані, що в цій інформації є перебільшення”, – відзначають соціологи.

Результати опитувань показали, що абсолютна більшість українців бачать реальну загрозу поширення коронавірусу в країні. У порівнянні з початком карантину, кількість тих, хто бачить загрозу, зросла (з 73 % до 87 %).

51 % опитаних заявили, що вважають реальною загрозу коронавірусу особисто для себе і для своїх сімей. Ще 41 % дотримуються протилежної думки.

Дещо частіше про загрозу говорили жителі західних і центральних регіонів України та городяни.

Опитування проводилося серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення

Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 року), II хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 року). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 4 %. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера).