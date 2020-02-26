62% опитаних українців не підтримують надання й закріплення в Конституції особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

“Більшість респондентів (62%) виступають проти надання і закріплення в Конституції “особливого статусу” окремих територій Донецької й Луганської областей (підтримують це лише 21% опитаних). Ще менш популярна ідея запровадження в Україні федеративного устрою (68% її не підтримують, підтримують – 11%”, – йдеться в дослідженні.

Однак повернення територій “Л/ДНР” під контроль України силовим шляхом (відновлення військовою силою контролю України над територіями “ДНР” і “ЛНР”) підтримують лише 20% громадян (проти цього виступають 56%).

Натомість лише 13% підтримали б відділення територій, зайнятих “ДНР” і “ЛНР”, від України (не підтримують – 65,5%), лише 10% підтримали б визнання Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу (не підтримують – 70%).

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької й Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.