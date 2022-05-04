Парламент Болгарії ухвалив рішення надання гуманітарної, фінансової та військово-технічної допомоги Україні. "За" проголосували 200 депутатів з чотирьох партій коаліції, і лише 16 депутатів - "проти".

Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

Згідно з рішенням парламенту, пошкоджена українська бойова техніка буде ремонтуватися на оборонних підприємствах Болгарії, тимчасово переміщені громадяни України отримуватимуть допомогу, а також продовжуватимуться постачання гуманітарної допомоги.

Крім того, парламент вирішив надати уряду Болгарії мандату щодо продовження підтримки членства України в ЄС, забезпечити експорт українського зерна через порт Варна й посилити енергетичне співробітництво обох країн.