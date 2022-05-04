Про це повідомляє Bulgarian News Agency.
Згідно з рішенням парламенту, пошкоджена українська бойова техніка буде ремонтуватися на оборонних підприємствах Болгарії, тимчасово переміщені громадяни України отримуватимуть допомогу, а також продовжуватимуться постачання гуманітарної допомоги.
Крім того, парламент вирішив надати уряду Болгарії мандату щодо продовження підтримки членства України в ЄС, забезпечити експорт українського зерна через порт Варна й посилити енергетичне співробітництво обох країн.
- Нагадаємо, Бойову техніку українських військових ремонтуватимуть та модернізуватимуть у Словаччині. Відповідний контракт з Україною вже уклало словацьке державно-акціонерне товариство.
- Колона з семи нідерландських машин, які відправивили пожежники Ейссельмуйдена на допомогу своїм українським колегам, прибули до Ужгорода.