Більше половини громадян Європейського Союзу зазнають фінансових труднощів через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє німецьке видання DW.

Відзначається, що згідно з проведеним опитуванням, в Європейському Союзі скоротилися доходи у 53% людей.

Уточнюється, що опитування було проведене на замовлення Європейського парламенту серед 21 тисяч осіб в різних 21 країнах Європейського Союзу.

“Близько 30% респондентів заявили, що їх заробіток скоротився під час пандемії. 23% опитаних повідомили, що втратили роботу, або були змушені піти на неповний робочий день”, – сказано в повідомленні.

Водночас повідомляється, що в Організації об’єднаних націй мають намір збільшити допомогу з приводу пандемії державам, що розвиваються.