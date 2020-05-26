Про це повідомляє німецьке видання DW.
Відзначається, що згідно з проведеним опитуванням, в Європейському Союзі скоротилися доходи у 53% людей.
Уточнюється, що опитування було проведене на замовлення Європейського парламенту серед 21 тисяч осіб в різних 21 країнах Європейського Союзу.
“Близько 30% респондентів заявили, що їх заробіток скоротився під час пандемії. 23% опитаних повідомили, що втратили роботу, або були змушені піти на неповний робочий день”, – сказано в повідомленні.
Водночас повідомляється, що в Організації об’єднаних націй мають намір збільшити допомогу з приводу пандемії державам, що розвиваються.
- Раніше повідомлялося, що уряд Франції розглядає три варіанти можливого повернення до режиму жорсткого карантину через епідемію коронавірусу COVID-19. Зокрема, зазначалося, що повторний спалах може статися в сезон відпусток, коли французи знову їздитимуть за кордон.
- 11 травня у Франції розпочали поступовий вихід з карантину.