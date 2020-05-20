Лише трохи більше 20 % українців схвалюють дії Верховної Ради та Кабінету Міністрів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, 24 % опитаних повідомили, що схвалюють дії Уряду. У попередні місяці цей показник був не набагато вищим: 26 % довіри в квітні, і 25 % – в березні.

При цьому 61 % респондентів заявили, що не схвалюють те, що робить Кабмін. Раніше цей показник був відчутно нижчим: 37 % у квітні, 32 % – в березні.

Що стосується Верховної Ради, то станом на травень її діяльність схвалюють лише 22 % українців (25 % у квітні, і 21% – у березні). При цьому 65 % опитаних незадоволені діями Парламенту (54 % у квітні, і 53 % – в березні).

Опитування проводилося з 14 по 17 травня методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше). До вибірки не включаються тимчасово окуповані території України. Під час опитування проведено 2000 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2 % для показників близьких до 50 %, 2,1 % – для показників близьких до 25 %, 1,4 % – для показників близьких до 10 %.