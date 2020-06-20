Президент США Дональд Трамп відчуває неприязнь у ставленні до французького лідера Еммануеля Макрона.

Про це в мемуарах написав екс-радник американського президента Джон Болтон, повідомляє The Guardian.

Трамп вважає, що за стилем управління і політичними поглядами близький до лідера Великобританії прем’єр-міністра Бориса Джонсона, а також лідера Японії Сіндзо Абе.

При цьому, йому вкрай не подобаються екс-голова британського уряду Тереза ​​Мей, а також президент Франції Еммануель Макрон.

Мей Трамп не поважає через її позицію з приводу виходу Британії зі складу Євросоюзу (Brexit). Він упевнений, що їй не вистачило твердості й рішучості, щоб довести все до кінця.

Що стосується Макрона, то Трамп вважає, що все, до чого торкається лідер Франції “перетворюється в лайно”.