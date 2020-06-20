Про це в мемуарах написав екс-радник американського президента Джон Болтон, повідомляє The Guardian.
Трамп вважає, що за стилем управління і політичними поглядами близький до лідера Великобританії прем’єр-міністра Бориса Джонсона, а також лідера Японії Сіндзо Абе.
При цьому, йому вкрай не подобаються екс-голова британського уряду Тереза Мей, а також президент Франції Еммануель Макрон.
Мей Трамп не поважає через її позицію з приводу виходу Британії зі складу Євросоюзу (Brexit). Він упевнений, що їй не вистачило твердості й рішучості, щоб довести все до кінця.
Що стосується Макрона, то Трамп вважає, що все, до чого торкається лідер Франції “перетворюється в лайно”.