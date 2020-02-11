Бородянський пояснив, чому кримськотатарський телеканал залишився без фінансування

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що кримськотатарський телеканал ATR не отримав фінансування з держбюджету, тому що виникли розбіжності в трактуванні закону про державні закупівлі між каналом і Державним казначейством.

Про це він розповів інформагентству “Інтерфакс-Україна”.

Раніше повідомлялося, що український телеканал ATR, який віщає в окупованому Криму, заявив про загрозу закриття через блокування фінансування.

Бородянський заявив, що зараз відомство перебуває в пошуку вирішення ситуації.

“Для ATR передбачено в державі 50 млн гривень фінансування. Міністерство культури, молоді та спорту відкрило асигнування на 8,4 млн гривень. Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством. Ми зараз знаходимося в спільному пошуку вирішення, і чи можливо це рішення знайти швидко”, – сказав він.