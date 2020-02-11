Бородянський пояснив, чому кримськотатарський телеканал залишився без фінансування

Про це він розповів інформагентству “Інтерфакс-Україна”.
Раніше повідомлялося, що український телеканал ATR, який віщає в окупованому Криму, заявив про загрозу закриття через блокування фінансування.
Бородянський заявив, що зараз відомство перебуває в пошуку вирішення ситуації.
“Для ATR передбачено в державі 50 млн гривень фінансування. Міністерство культури, молоді та спорту відкрило асигнування на 8,4 млн гривень. Державне казначейство не провело цю операцію, тому що виявилися розбіжності у трактуванні закону про державні закупівлі між ATR і казначейством. Ми зараз знаходимося в спільному пошуку вирішення, і чи можливо це рішення знайти швидко”, – сказав він.
Раніше через недофінансування з держбюджету кримськотатарський телеканал ATR запустив збір коштів. Збір грошей триває.
Довідка. ATR — український телеканал, раніше був одним з трьох телеканалів Криму, поряд з Першим Кримським і дитячим телеканалом Lâle, програми якого виходять в ефір на кримськотатарській мові. Після незаконної анексії Кримського півострова кримськотатарські телеканали ATR та Lâle, радіостанції Meydan та “Лідер”, що входять до складу медіахолдингу ATR, перестали мовити в Криму через відсутність російської ліцензії. ATR відновив мовлення 17 червня 2015 року з Києва. Перший кримськотатарський телеканал став доступний через супутник на всій території України, включаючи окупований Крим.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство культури, молоді та спорту України перенесло запуск телеканалу для тимчасово окупованих територій.