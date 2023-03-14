Міністерство культури та інформаційної політики отримало велику кількість звернень від митців, професійних асоціацій, організацій та об'єднань з проханням залишити можливість виїзду за кордон свідомим артистам, аби вони могли продовжувати боротьбу на культурному фронті.

Про це сповіщає пресслужба МКІП.

Як повідомляється, культурна спільнота також просить притягнути до відповідальності людей, які зловживали можливістю виїзду за кордон та скористалися сприянням МКІП.

“Один погано вихований підліток, за фахом стендапер, дозволив собі знецінити і образити українців. Окрім цього з пихою заявив, що поїхав до Туреччини за допомогою листа від міністерства культури і просто залишився там. У зв’язку з чим почались претензії до міністерства і до культурних діячів. Що чому їм можно, а іншим ні. Давайте розберемося чому не просто можна, а необхідно. А також визначимося хто є культурними діячами”, — прокоментував Коля Сєрьга.

У пресслужбі нагадали, що під час воєнного стану та оголошення мобілізації заборонено виїзд з країни чоловіків, громадян України призовного віку. МКІП може тимчасово сприяти митцям, творцям, художникам, артистам, музикантам й журналістам в отриманні дозволу на перетин кордону, якщо вони належать до сфери культури й інформації й мають на меті виїзду захист і популяризацію інтересів держави України на міжнародній арені, з обов’язковим поверненням в країну.

Зазначено, що через випадки зі зловживанням, як, наприклад, із Андрієм Щегелем, ситуація для тих, хто дійсно боронить Україну та веде боротьбу на культурному фронті, ускладнилася. Ще один приклад — скандал навколо режисера Голубкова, який втік до РФ. Режисер обманом отримав дозвіл на виїзд.

Наголошено, що серед тих, хто публічно звернувся до МКІП: Music Export Ukraine, Культурний десант та Коля Сєрьга, гурт KAZKA, гурт “Без обмежень”, Atlas Festival weekend, СЛУХ, Moloco Company, UAME | Music Saves UA, Сергій Жадан, художник Михайло Коробков, Musicians Defend Ukraine, Фестиваль Республіка, Korolova DJ, ARt Live (організатори концертів в Європі: Один в Каное, Христина Соловій, Латесфауна, Степан Гіга та інші), Таврійські Ігри, гурт Tik Tu, SVET та інші.

“Досвід і приклад двох негідників не має перекреслити роботу тисяч працівників культури” — ділиться Сергій Жадан — “Культура сьогодні — це важлива складова інформаційного фронту і волонтерської діяльності”.