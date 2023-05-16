Про це повідомили в інтерв’ю Financial Times.

У 2022 році Індія стала найбільшим покупцем російської нафти після того, як західні країни запровадили санкції у відповідь на агресивне вторгнення до України.

“Якщо дизельне пальне чи бензин надходять до Європи з Індії та виробляються з російської нафти, це, безумовно, є обходом санкцій, і держави-члени повинні вживати заходів”, — сказав Боррель.

Внаслідок зміни на ринку індійські нафтопереробні заводи збільшили виробництво та прибуток. Компанії стали експортувати російські нафтопродукти до Європи та зайняли велику частку ринку.

“Те, що Індія купує російську нафту – це нормально, але якщо вони використовують це, щоб бути центром перероблювання російської нафти і продажу нам продуктів перероблення — ми повинні діяти”, — підкреслив Боррель.

До повномасштабної війни РФ проти України Індія експортувала до Європи в середньому близько 154 тисячі барелів на добу дизельного пального та пального для реактивних двигунів. Показник різко збільшився до 200 тисяч барелів на добу, коли Євросоюз заборонив імпорт російських нафтопродуктів із 5 лютого цього року.

Верховний представник сказав, що блок має реалізувати будь-який механізм, щоб зупинити потік російської нафти. Він припустив, що ЄС може націлитись на покупців індійського очищеного палива, яке, на їхню думку, отримано з російської нафти.

“Якщо вони продають, то це тому, що хтось купує. І ми маємо дивитися, хто купує”, — підсумував він.