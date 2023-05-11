За рік повномасштабної війни імпорт російської нафти до Індії зріс у 10 разів

Імпорт російської нафти до Індії збільшився у 10 разів за рік повномасштабної війни Росії проти України. Нью-Делі зекономило близько $5 млрд, наростивши закупівлю російської сирої нафти.

Про це свідчать наведені BBC дані індійського Bank of Baroda.

Нарощення імпорту відбувається, поки західні держави скоротили купівлю енергоносіїв у країни-агресора. У відповідь на санкції Москва стала продавати сировину зі знижкою до Китаю та Індії. Нью-Делі є третім найбільшим імпортером нафти в світі.

Індійський банк звітував, що у 2021 році імпорт російської нафти становив 2% річного імпорту в Індію, а зараз показник зріс майже до 20%.

На початку широкомасштабного вторгнення в Україну країни Європи імпортували в шість разів більше енергії з Росії, ніж Індія, у 2022 році заявляв міністр закордонних справ країни С. Джайшанкар.

“Європі вдалося скоротити імпорт, роблячи це комфортним способом”, – сказав він, додавши, що якщо це принципове питання, то чому Європа не скоротила імпорт у перший день вторгнення.