За рік повномасштабної війни імпорт російської нафти до Індії зріс у 10 разів

Про це свідчать наведені BBC дані індійського Bank of Baroda.
Нарощення імпорту відбувається, поки західні держави скоротили купівлю енергоносіїв у країни-агресора. У відповідь на санкції Москва стала продавати сировину зі знижкою до Китаю та Індії. Нью-Делі є третім найбільшим імпортером нафти в світі.
Індійський банк звітував, що у 2021 році імпорт російської нафти становив 2% річного імпорту в Індію, а зараз показник зріс майже до 20%.
На початку широкомасштабного вторгнення в Україну країни Європи імпортували в шість разів більше енергії з Росії, ніж Індія, у 2022 році заявляв міністр закордонних справ країни С. Джайшанкар.
“Європі вдалося скоротити імпорт, роблячи це комфортним способом”, – сказав він, додавши, що якщо це принципове питання, то чому Європа не скоротила імпорт у перший день вторгнення.
- Індія та Росія зупинили багатомісячні перемовини щодо врегулювання двосторонньої торгівлі в рупіях.
- За словами індійських офіційних осіб, обізнаних у цьому питанні, російські постачання військових товарів до Індії зупинилися, оскільки країни намагаються знайти платіжний механізм, який не порушуватиме санкцій США.