Відповідний коментар він дав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським та головою Євроради Шарлем Мішелем за підсумками саміту Україна-ЄС.

Так, у Борреля запитали, що він мав на увазі, коли, коментуючи підтримку України і реформи в нашій країні, заявив, що “ЄС – не банкомат”.

У відповідь дипломат заявив, що не слід виривати його слова з контексту, і він часто вимовляє подібний вираз у Брюсселі.

“Не варто виривати слова з контексту. Це вираз, який ми досить часто використовуємо тут, у Брюсселі, для позначення фінансових переказів”, – повідомив Боррель.

Він уточнив, що вказане речення було згодом видалено з тексту його заяви, оскільки ці слова “могли бути сприйняті неадекватно”.

Коментуючи суть своєї фрази про банкомат, Боррель пояснив, що ЄС надає свою фінансову допомогу Україні не безумовно, а в обмін на проведення реформ.

“Я сказав, що допомога, яку Європейський Союз надав Україні, не є безумовною. Ми не громадська організація, ми не діємо просто з міркувань благодійності. Ми діємо, тому що в наших власних інтересах допомогти Україні розвиватися і бути вільною, процвітаючою та безпечною країною. Це мета нашої допомоги. Вона обумовлена проведенням реформ. Вона обумовлена досягненням деяких цілей, які ми поділяємо”, – наголосив Боррель.

Дипломат уточнив, що ЄС, виділяючи фінансову допомогу тій чи іншій країні (в тому числі члену Євросоюзу), завжди висуває умови для її надання.

Фото: president.gov.ua

Як відомо, фраза про банкомат була опублікована в статті Борреля “Україна повинна продовжувати реформи”. У ній дипломат розповів про підсумки свого першого офіційного візиту в Україну і зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Серед іншого він розкритикував уповільнення реформ в Україні, давши зрозуміти, що від їх проведення і посилення боротьби з корупцією залежить подальша підтримка Євросоюзу.

“Як я вже сказав президенту (Володимиру Зеленському, – ред.), ЄС не є благодійною організацією або банкоматом; найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни”, – наголосив тоді Боррель.

Згодом дана фраза була видалена зі статті, але залишилася в кеші Google.

  • У вівторок, 7 жовтня, в Брюсселі відбувся двосторонній саміт між Україною та Європейським Союзом, за підсумками якого було підписано низку угод і зроблені важливі заяви. #Букви виділили про ключові підсумки саміту.