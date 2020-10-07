Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель пояснив своє висловлювання про те, що "Євросоюз – не банкомат".

Відповідний коментар він дав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським та головою Євроради Шарлем Мішелем за підсумками саміту Україна-ЄС.

Так, у Борреля запитали, що він мав на увазі, коли, коментуючи підтримку України і реформи в нашій країні, заявив, що “ЄС – не банкомат”.

У відповідь дипломат заявив, що не слід виривати його слова з контексту, і він часто вимовляє подібний вираз у Брюсселі.

“Не варто виривати слова з контексту. Це вираз, який ми досить часто використовуємо тут, у Брюсселі, для позначення фінансових переказів”, – повідомив Боррель.

Він уточнив, що вказане речення було згодом видалено з тексту його заяви, оскільки ці слова “могли бути сприйняті неадекватно”.

Коментуючи суть своєї фрази про банкомат, Боррель пояснив, що ЄС надає свою фінансову допомогу Україні не безумовно, а в обмін на проведення реформ.

“Я сказав, що допомога, яку Європейський Союз надав Україні, не є безумовною. Ми не громадська організація, ми не діємо просто з міркувань благодійності. Ми діємо, тому що в наших власних інтересах допомогти Україні розвиватися і бути вільною, процвітаючою та безпечною країною. Це мета нашої допомоги. Вона обумовлена проведенням реформ. Вона обумовлена досягненням деяких цілей, які ми поділяємо”, – наголосив Боррель.

Дипломат уточнив, що ЄС, виділяючи фінансову допомогу тій чи іншій країні (в тому числі члену Євросоюзу), завжди висуває умови для її надання.

Як відомо, фраза про банкомат була опублікована в статті Борреля “Україна повинна продовжувати реформи”. У ній дипломат розповів про підсумки свого першого офіційного візиту в Україну і зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.

Серед іншого він розкритикував уповільнення реформ в Україні, давши зрозуміти, що від їх проведення і посилення боротьби з корупцією залежить подальша підтримка Євросоюзу.

“Як я вже сказав президенту (Володимиру Зеленському, – ред.), ЄС не є благодійною організацією або банкоматом; найкращий спосіб підтримати Україну для нас – це допомогти у реформуванні країни”, – наголосив тоді Боррель.

Згодом дана фраза була видалена зі статті, але залишилася в кеші Google.