Про це повідомило The Guardian.
Наступника оголосили під час з’їзду Консервативної партії. Таке повідомив нинішній глава групи, колишній міністр культури Джон Віттінгдейл.
Самого Бориса Джонсона не було під час зустрічі.
“Борис шкодує, що не може бути з нами сьогодні, але він висловив свою повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і нашій подальшій підтримці України”, — сказав Віттінгдейл.
За словами чинного глави партії, Борис Джонсон “найбільш гідна людина, щоб очолити цю організацію”. Він наголосив, що експрем’єр був першою людиною не тільки у Великій Британії, “а й у всьому західному світі, який так рішуче виступив на підтримку українського народу”.
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