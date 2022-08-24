Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про новий пакет допомоги до Дня Незалежності України. Новий пакет містить 54 мільйони фунтів стерлінгів.

Про це повідомила пресслужба прем’єра.

Борис Джонсон оголосив про допомогу в Києві. Новий пакет охоплюватиме сотні найсучасніших безпілотників та протитанкові боєприпаси.

На урядовому сайті зазначено, що Україні нададуть 850 ручних мікродронів Black Hornet. Вони розроблені для застосування в містах і селах. Подібні дрони призначені для виявлення сил супротивника, що наближаються.

Україні також готуються надати транспортні засоби для пошуку мін в узбережних водах. Українські спеціалісти будуть навчатися користуватися ними у Великій Британії. Тренування розпочнуться днями.