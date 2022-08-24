Про це повідомила пресслужба прем’єра.
Борис Джонсон оголосив про допомогу в Києві. Новий пакет охоплюватиме сотні найсучасніших безпілотників та протитанкові боєприпаси.
На урядовому сайті зазначено, що Україні нададуть 850 ручних мікродронів Black Hornet. Вони розроблені для застосування в містах і селах. Подібні дрони призначені для виявлення сил супротивника, що наближаються.
Україні також готуються надати транспортні засоби для пошуку мін в узбережних водах. Українські спеціалісти будуть навчатися користуватися ними у Великій Британії. Тренування розпочнуться днями.
- У День Незалежності України прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон приїхав до Києва.
- Україна отримає мікродрони на близько 90 млн норвезьких крон (9,3 млн доларів). Безпілотники Black Hornet спільно нададуть Норвегія та Велика Британія.