Про це повідомила пресслужба прем’єра.

Борис Джонсон оголосив про допомогу в Києві. Новий пакет охоплюватиме сотні найсучасніших безпілотників та протитанкові боєприпаси.

На урядовому сайті зазначено, що Україні нададуть 850 ручних мікродронів Black Hornet. Вони розроблені для застосування в містах і селах. Подібні дрони призначені для виявлення сил супротивника, що наближаються.

Україні також готуються надати транспортні засоби для пошуку мін в узбережних водах. Українські спеціалісти будуть навчатися користуватися ними у Великій Британії. Тренування розпочнуться днями.