Колишній глава британського уряду Борис Джонсон закликав Велику Британію стати першою країною, яка відправить Україні винищувачі. Окрім цього він попередив, що якщо Китай почне надавати зброю Росії - це стане історичною помилкою.

Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.

Джонсон висловив свою стурбованість щодо візиту китайських посадовців до Росії, які відбулись цього тижня. Він зазначив, що у випадку, якщо Пекін погодиться передати озброєння Москві – це буде “історичною помилкою китайців”.

“Чому Китай хоче бути зараженим асоціаціями з Путіним, який виявився цим гангстером і авантюристом? Я думаю, що це було б великою, великою помилкою Китаю. Але це свідчить про те, що ми нагально повинні дати українцям те, що їм потрібно, щоб досягти успіху цього року та переконатися, що 2023 рік стане їхньою перемогою”, – сказав він.

Нещодавно у ЗМІ з’явилась інформація про те, що у Великої Британії немає додаткових коштів на оборону. За нинішніх обставин у британської армії закінчаться боєзапаси протягом кількох днів, якщо їй доведеться воювати, і знадобиться до 10 років, щоб сформувати сучасну бойову дивізію чисельністю від 25 000 до 30 000 солдатів.

На запитання про те, чи варто британській оборонній промисловості перейти у “воєнний режим” у світлі її низьких запасів боєзапасів, Джонсон відповів: “Я, звичайно, вважаю, що нам потрібно переконатися, що ми озброїмо себе тим, що нам потрібно”.

“Але якщо ви подивитесь на оборону Великої Британії та на те, як переконатися, що наша власна країна захищена, і вся євроатлантична зона безпеки захищена, тоді найкраще, що ви можете зробити, найекономічніше, що ви можете зробити – щоб Путін зазнав поразки в Україні і що українці виграли”, – додав він.

Він пояснив, що Велика Британія повинна продовжувати надавати Україні ті боєзапаси, які може і водночас виробляти більше нових боєзапасів.

Зокрема Джонсон закликав надати Україні винищувачі, про які просить Київ. Він впевнений, що попри побоювання Заходу, Україна не використовуватиме їх задля атаки російської території.

“Українці хочуть F-16. Як сталося, у нас немає F-16, але у нас є Typhoon. Я думаю, що є аргумент для того, щоб Велика Британія зламала лід і дала їм кілька Typhoon. Якщо це питання навчити людей користуватися цими машинами – ми можемо це зробити”, – сказав він.

Джонсон додав, що “безсумнівно”, що Україна зможе відвоювати територію у Росії, якщо матиме винищувачі, щоб знищити їхні артилерійські позиції та центри управління.

Також на думку політика, якщо Росія досягне будь-якого успіху у війні проти України, то є реальний ризик, що Кремль почне погрожувати іншим країнам, які колись були частиною СРСР.

“І всі інші в усьому світі зроблять висновок, що агресія окупається і що кордони можна змінити силою. Це абсолютно критичний момент для світу. Це поворотний момент. Це поворот долі. Це вирішальний момент на початку 21 століття”, – наголосив Джонсон.

Він додав, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну було безпідставним.

“Йому ніколи не загрожувала Україна як потенційний член НАТО. Не було й мови про розміщення ракет НАТО на українській землі, будь-які подібні нісенітниці. Це було зроблено Путіним виключно для того, щоб зміцнити свою слабку позицію вдома та спробувати відновити стару радянську імперію… Я думаю, що це буде жахливий сигнал, якщо він досягне будь-якого успіху. Це був би жахливий сигнал для світу, для всіх, де ми дуже дбаємо про кордони, які не можна змінювати силою”, – заявив Борис Джонсон.