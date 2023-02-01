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Велика Британія поки виключає можливість передачі Україні британських винищувачів – The Guardian

Поки колишній прем’єр Борис Джонсон посилює тиск на західних лідерів, аби вони постачали Україні винищувачі, Даунінг-стріт поки що продовжує виключати надання Києву британських літаків.

Середа, 1 лютого 2023, 21:02
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Про це повідомляє The Guardian.

У пресслужбі британського уряду зазначили, що поїздка Джонсона до Вашингтона цього тижня відбулася з його власної ініціативи, а “не від імені уряду Великої Британії”.

Своєю чергою, прем’єр-міністр Ріші Сунак зазначив, що “задоволений” тим, що його попередник “продовжує непохитну підтримку зусиль Сполученого Королівства щодо того, аби допомогти Україні забезпечити тривалий мир”.

Відповідаючи на запитання про заклик Джонсона відносно винищувачів, посадовець зауважив, що поки “недоцільно надсилати британські літаки”.

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“Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з українцями, щоб зрозуміти їхні потреби та те, як союзники можуть їх надалі підтримувати. Враховуючи складність британських винищувачів і тривалість часу, необхідного для їх підготовки, наразі ми не вважаємо це доцільним”, – пояснив Сунак.

Зауважимо, 31 січня на засіданні уряду, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав пришвидшити надання допомоги Україні, оскільки тривала безвихідна ситуація на фронті піде на користь лише РФ.

Раніше у Великій Британії зазначили, що сподіваються надати Україні танки Challenger 2 наприкінці березня.

Тоді як 21 січня Велика Британія передала Україні гелікоптери Sea King, що здатні “полювати” на субмарини. Техніка вже прибула в Україну.

Водночас співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен, коментуючи питання щодо постачання літаків Україні, зазначила, що рішення ФРН не повинні призводити до ескалації війни РФ проти України, водночас Берлін веде переговори з союзниками щодо всіх постачань Києву.

Окрім цього, голова Мюнхенської конференції з безпеки та багаторічний радник ексканцлерки ФРН Ангели Меркель із зовнішньополітичних питань Крістоф Гойсген виступив за постачання винищувачів Україні для захисту від агресії Росії.

Вже 30 січня, подорожуючи до Нідерландів, президент Франції Емманюель Макрон не уникнув запитання щодо передачі винищувачів Україні, зазначивши, що “в принципі нічого не заборонено”.

Стало відомо, що наразі тривають дискусії щодо надання Україні сучасних винищувачів, навіть попри побоювання, що це може призвести до ескалації російсько-української війни.

Теги: Борис Джонсон, британські літаки, Велика Британія, винищувачі Україні, заклик, озброєння України, Сунак

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