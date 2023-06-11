Американський актор Брайан Кренстон, відомий як наркобарон Уолтера Вайт з серіалу "Пуститися берега" (Breaking Bad), завершить кар'єру у 2026 році. Він заявив, що хоче проводити більше часу зі своєю дружиною Робін Дірден, якій довелося десятки років підлаштовувати своє життя під нього.

Джерело: Insider.

Після завершення серіалу Breaking Bad актор зіграв кілька ролей, зокрема в “Годзіллі”, “Підступному Піті” та “Ваша честь”. Всього з початку кар’єри в 1980 році він встиг зіграти 167 ролей.

Брайан Кренстон заявив, що хоче проводити більше часу зі своєю дружиною Робін Дірден.

“Я хочу ще раз змінити парадигму. Останні 24 роки Робін жила, тримаючись за мій хвіст”, — сказав актор. “Вона була плюс один, вона була дружиною знаменитості. Їй довелося змінити своє життя на моє. Вона має від цього величезну користь, але ми нерівні. Я хочу це вирівняти. Вона цього заслуговує”.

Актор додав, що планує переїхати до Франції з дружиною. Також він має намір продати свою половину Dos Hombres, компанії з виробництва мескалю. Кренстон володіє нею разом з актором “У всі тяжкі” та близьким другом Аароном Полом (він зіграв Джессі Пінкмена).

“Я хочу мати такий досвід (вільного життя, – ред.). Я хочу їздити на одноденні поїздки, палити вогонь у каміні та пити вино з новими друзями, а не читати сценарії”, — сказав він. “Це не буде схоже на: “О, я почитаю і подивлюся, що я збираюся робити”. Ні, це пауза. Це моя зупинка”.