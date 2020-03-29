Відео опублікував народний депутат від “Слуги народу” Гео Лерос на своїй сторінці в Facebook.

На відео брат глави Офісу президента Андрія Єрмака – Денис Єрмак обговорює призначення на державні посади.

“Відеодокази, як Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі”, – написав Лерос в коментарі.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, у свою чергу, написав на своїй сторінці в Facebook, що звернеться з цього приводу в правоохоронні органи.

“Сьогодні мною буде подано заяви в СБУ і ДБР по поширеного відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин вчинення цих записів, перш за все їх достовірності, всіх фактів, а також хто і за чиїм замовленням це робив” , – написав Єрмак.