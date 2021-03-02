Новий штам коронавірусу P.1, який був виявлений в амазонському місті Манаус, виявився дуже заразним навіть для тих, хто вже вилікувався від COVID-19.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Нагадаємо, що світові вже відомі два нові штами коронавірусу: B.1.1.7, вперше виявлений у Великій Британії; і Південноафриканський варіант під назвою B.1.351.

Британський штам продемонстрував здатність швидко і далеко поширюватися, а штам з Південної Африки може легко уникати людських антитіл, що знижує ефективність деяких вакцин.

Що стосується бразильського варіанту коронавірусу, то дослідники припускають, що він з’явився в листопаді в місті Манаус і саме цим штамом хворіли його жителі.

Крім того, цей вид вірусу здатний легко заражати деяких людей, у яких був імунітет від COVID-19. Лабораторні дослідження показують, що P.1 може послабити захисний ефект китайської вакцини, яка зараз використовується в Бразилії.

При цьому автори дослідження попереджають, що вони тільки почали розуміти поведінку P.1.

“Отримані дані мають безпосереднє відношення до Манауса, але я не знаю, чи можна їх застосовувати до інших місцевостей”, – сказав Нуно Фаріа, вірусолог з Імперського коледжу Лондона, який допоміг провести більшу частину нового дослідження.

Але навіть з огляду на загадки, які залишаються навколо P.1, експерти вважають, що до цього варіанту вірусу слід поставитися серйозно.

В даний час P.1 поширюється в іншій частині Бразилії і був виявлений ще в 24 країнах. У Сполучених Штатах Центри з контролю і профілактики захворювань зареєстрували шість випадків в п’яти штатах: Алясці, Флориді, Меріленді, Міннесоті та Оклахомі.

Доктор Фаріа сказав, що для зниження ризиків спалахів і повторних інфекцій P.1 важливо подвоїти всі превентивні заходи.

Двохмільйонне місто Манаус дуже постраждало від коронавірусу. Пік смертей припав на весну 2020 року.

Доктор Фаріа і його колеги визначили, що приблизно три чверті жителів Манауса були інфіковані.

Ближче до кінця 2020 року кількість нових випадків захворювання знову почала зростати. Доктор Фаріа поставив питання, чи можуть нові варіанти коронавірусу (з Великої Британії і Південної Африки) бути причиною появи нового спалаху. Адже у Великій Британії B.1.1.7 швидко поширюється.

Доктор Фаріа і його колеги почали нову роботу з секвенування генома в бразильському місті. Але як виявилося, британський штам не знайшли в Манаусі. Замість цього вони знайшли варіант, якого ніхто раніше не бачив.

Багато зразків мали набір з 21 мутації, що не виявлений у інших вірусів, які циркулюють в Бразилії.

Поки доктор Фаріа аналізував свої результати, японські дослідники зробили подібне відкриття. Чотири туристи, які повернулися додому з поїздки на Амазонку 4 січня, дали позитивний результат на коронавірус. Секвенування генома виявило той же набір мутацій, який доктор Фаріа і його колеги знайшли в Бразилії.

Дослідники розмістили опис штаму P.1 на онлайн-вірусологічному форумі 12 січня. Було виявлено, що новий бразильський штам міг повторно заразити людей. Зазвичай повторні зараження коронавірусом трапляються рідко, тому що антитіла, що виробляються організмом, діють протягом декількох місяців. Але можливо, що P.1 несе мутації, через які цим антитілам стає важче захоплювати вірус, що дозволяє йому проникати в клітини і викликати нові інфекції.

Об’єднавши дані геномів, антитіл і медичні записи в Манаусі, дослідники прийшли до висновку, що P.1 “завоював” місто завдяки біології: його мутації допомогли йому поширитися. За оцінками, він у 1,4-2,2 рази більше заразний, ніж інші штами коронавірусів.

Вважається, що з 100 хворих жителів Манауса в минулому році від 25 до 61 могли бути повторно інфіковані P.1.

Дослідники знайшли підтвердження цього висновку в експерименті, в якому вони змішали віруси P.1 з антитілами бразильців, які перенесли COVID-19 в минулому році. Виявилося, що ефективність їхніх антитіл проти P.1 знизилася в шість разів у порівнянні з іншими коронавірусами. Це падіння може означати, що принаймні деякі люди будуть уразливі для P.1.

Наразі доктор Фаріа і інші дослідники працюють в Бразилії, аби спостерігати за поширенням P.1.

Доктор Естер Сабіно, експертка з інфекційних захворювань в Медичній школі Університету Сан-Паулу, сказала, що один із спалахів нового штаму виник в Араракуарі, бразильському місті з населенням понад 200 тис. чоловік. У місті був досить низький показник захворювання COVID-19. Тому для P.1 були ідеальні умови.

У своїх експериментах доктор Фаріа і його колеги також протестували антитіла восьми осіб, які отримали CoronaVac, вакцину китайського виробництва, яка використовується в Бразилії. Вони виявили, що створені вакциною антитіла були менш ефективні для штаму P.1.

Доктор Фаріа попередив, що ці результати, отримані в пробірках, не обов’язково означають, що вакцини будуть менш ефективні в реальних умовах.