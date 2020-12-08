Міжнародний олімпійський комітет (МОК) офіційно включив вуличні танці в стилі брейк-данс у програму літніх Олімпійських ігор-2024 у Парижі (Франція).

Про це поінформували в пресслужбі МОК.

Комітет попередньо схвалив включення змагань з брейк-дансу в програму літньої Олімпіади-2024 в червні 2019 року.

Крім того, в програму літніх Олімпійських ігор у Парижі додали скейтбординг, скелелазіння і серфінг.

Брейк-данс як вид змагань був запропонований паризькими організаторами Олімпіади (два роки тому відбувся його успішний дебют на юнацьких Олімпійських іграх-2018 в Буенос-Айресі), повідомляє американський телеканал CNN.

Брейк-данс вперше буде представлений на дорослій Олімпіаді-2024.

У той же час скейтбординг, скелелазіння і серфінг також представлені в програмі Олімпійських ігор у Токіо 2020 року, які були відкладені на рік через пандемію коронавірусу.

“Скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг і брейкінг затверджені як додаткові види спорту на підставі пропозиції Парижа. Брейкінг дебютує на Олімпійських іграх-2024”, – відзначили в МОК.

Очікується, що включення брейк-дансу приверне увагу молодої аудиторії до Олімпіади. Змагання з брейкінгу на юнацьких Олімпійських іграх 2018 року збирали натовпи в більш ніж 30 000 осіб щодня.

Організатори Олімпіади в Парижі заявили, що хочуть представити програму, яка йде в ногу з часом і зацікавить нову молоду аудиторію, повідомляє агентство Reuters.

Відповідно до нових правил МОК, вперше введених для Ігор у Токіо, міста-організатори Олімпіади можуть самостійно обирати види спорту і пропонувати їх для включення в список змагань, якщо вони популярні в цій країні і підвищують привабливість Олімпійських ігор.

Згідно з повідомленням МОК, на Олімпіаді-2024 передбачається рівна участь жінок і чоловіків у змаганнях – по 50% (принцип гендерної рівності).

Крім того, було прийнято рішення скоротити загальну квоту спортсменів до 10,5 тисяч осіб (замість передбачуваних раніше 15 тисяч).

Найбільше скоротилася квота у важкій атлетиці. Приймаючи таке рішення, виконком МОК “враховував свої серйозні побоювання щодо Міжнародної федерації важкої атлетики (IWF) й історії допінгу в цьому виді спорту”. Також була скорочена квота в боксі.

ДОВІДКА. Брейк-данс, або брейкінг (англ. Breaking) – стиль вуличного танцю, який з’явився в Нью-Йорку на початку 70-х років. Цей танець є однією з основ культури хіп-хопу.