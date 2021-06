Канадська компанія Canada Goose Holdings Inc., яка є виробником теплого верхнього одягу, оголосила про намір повністю відмовитися від хутра.

Про це, зокрема, інформують агентства Reuters та ВВС.

Компанія обіцяє припинити закупівлю хутра до кінця 2021 року, а також перестати виробляти продукцію з використанням хутра не пізніше кінця 2022 року.

“Як бренд ми прагнемо до майбутнього без хутра. У 2021 році ми припинимо закупівлю всього хутра і припинимо виготовлення хутряних виробів у 2022 році”, – зазначили в компанії.

Елітний канадський бренд протягом багатьох років стикався з критикою: зокрема через використання хутра койота в куртках-парках.

Критика лунала від таких зоозахисних організацій, як PETA (“People for the Ethical Treatment of Animals” – “Люди за етичне поводження з тваринами”).

“Протягом багатьох років куртки-парки Canada Goose, оздоблені хутром койота, були синонімом жорстокого поводження. Але їхнє сьогоднішнє оголошення – це ще один серйозний удар по світовій торгівлі хутром”, – зазначила в коментарі ВВС Клер Басс, виконавчий директор організації Humane Society International.

Оголошення про наміри відмовитися від хутра є частиною стратегії Canada Goose, спрямованої на те, щоб стати більш екологічно свідомою компанією і розширити використання екологічно чистих матеріалів.

Раніше Canada Goose оголосила про намір домогтися нульових викидів вуглецю при виробництві до 2025 року, інформує американський телеканал CNN.

Цього року компанія випустила нову, більш екологічну парку Standard Expedition Parka. Зазначалося, що при виробництві парки виділяється на 30% менше вуглекислого газу і використовується на 65% менше води.

Бренд Canada Goose був заснований як невелика компанія в Торонто в 1957 році. Він спеціалізувався на виробництві в’язаних сорочок і пуховиків, які продавалися в маленьких магазинах. Наразі компанія пропонує широкий спектр продукції (пуховики, жилети, головні убори, рукавички та інше).