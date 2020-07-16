Великобританія звинуватила Росію в спробі втрутитися в британські вибори в 2019 році.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб заявив, що Росія незаконно заволодівала конфіденційні документи, які стосуються планованої угоди про вільну торгівлю між Британією і США, а після цього публікувала їх в соцмережах.

“На основі всебічного аналізу уряд прийшов до висновку, що майже напевно російські актори прагнули втрутитися у загальні вибори 2019 року за допомогою онлайн-розповсюдження незаконно придбаних урядових документів”, – заявив він.

За словами міністра, “чутливі урядові документи”, які відносяться до британсько-американської угоди про вільну торгівлю, були придбані Росією незаконно.

При цьому Рааб зазначив, що свідчення про широкомасштабну російську кампанію проти виборів відсутні. Він також додав, що за фактами, які є, порушено кримінальну справу.

“Уряд залишає за собою право вживати відповідних заходів в майбутньому”, – сказав він.