П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко показав, як першу партію бронемашин Spartan, які фонд Порошенка разом з волонтерами громадської організації "Справа Громад" купили для українських захисників у Великій Британії, вантажать для транспортування в Україну.

Відповідні відео та фото завантаження бронемашин Петро Порошенко опублікував на своїй сторінці у Fаcebook.

“Вантажимо наші “Спартани” в дорогу до України. Робимо все можливе, щоб забезпечити наступ українських військ”, – написав Петро Порошенко.

Також він подякував всім, хто жертвує свої кошти на підтримку Збройних сил України, й зазначив, що це спільна інвестиція українців у перемогу. Крім того, п’ятий президент України зауважив, що документи й ліцензії на постачання ще 8 бронемашин – в роботі.

Раніше він повідомляв, що 6 бронемашин із загалом законтрактованих 14-ти – штурмові й розвідувальні Spartan, командні Sultan і медичні Samaritan незабаром будуть у ЗСУ, адже для цього фонд вже отримав українську ввізну ліцензію.

“Місяць тому ми домовились із владою Великої Британії про постачання партії бронемашин. Кожне таке постачання – це як мінімум три ліцензії. Одна – експортна, яку надає країна-постачальник. Друга – транзитна, її надає Польща. Третя – українська. Ці машини об’єднує броня, яка захищає від уламків та смерті наших воїнів і добре чавить окупантів. Техніка може проїжджати окопи до 2 метрів ширину. Переїжджати перешкоди розміром до 0,5 метра та занурюватися у воду до 1 метра”, – розповів Петро Порошенко.

Нагадаємо, що місяць тому у Великій Британії Петро Порошенко побував на військових складах і повідомив про закупівлю партії броньовиків сімейства бойових броньованих машин CVR (Combat Vehicle Reconnaissance).