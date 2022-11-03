Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

П’ятий президент України наголосив, що зараз підготовка операторів ПЗРК – вкрай актуальна, адже російські загарбники перейшли до нової тактики щодо атак по цивільних об’єктах. Під ударом знаходяться об’єкти критичної енергетичної інфраструктури.

Також Петро Порошенко зауважив, що зараз різко зростає активність повітряних сил росіян на фронті, і саме тому сьогодні досвідчені оператори, які зможуть захистити українське небо, необхідні як “повітря”. Тренажер має нову версію як щодо “заліза”, так і щодо програмного забезпечення. Тренажер серйозно підвищує якість підготовки операторів ПЗРК.

Петро Порошенко також повідомив, що навчальний центр може бути долучений до підготовки операторів БПЛА “Poseidon” масштабного проєкту “Очі Арти”, який реалізується спільно з громадською організацією “Справа Громад”.

“У нас укладено контракт з одним із навчальних центрів Міністерства оборони, Генштабу. І я хотів би запропонувати, щоби ми опрацювали, і ви мали можливість спільно готувати операторів і пілотів цих безпілотних літальних апаратів спільно з навчальним центром командування ракетних військ і артилерії”, – пояснює Порошенко.

Варто зазначити, що керівник навчального центру “Української добровольчої армії” – Роман Танетко з позивним “Рембо”, депутат Дніпропетровської облради від “Європейської Солідарності”, колишній командир штурмової роти УДА, очільник осередку ГО “Res_Publica. Брати по Зброї” у Дніпрі.

У 2014-му “Рембо” добровольцем пішов в АТО. Був у найгарячіших точках: Авдіївці, Волновасі, Пісках, Красногорівці. Тож добре знає, наскільки важливим є навчання військовій справі. У навчальному центрі УДА готують артилеристів, парамедиків, штурмові загони, аеророзвідку. Інструктори – люди з великим військовим досвідом. А випускники воюють на найгарячіших ділянках фронту.

“Сьогодні, як ми й обіцяли, ми робимо внесок у забезпечення навчальної бази для тих, хто проходить тут навчання. Коли я запитав у «Рембо», про що він мріє, він мені сказав: «мріємо ми в першу чергу про тренажер для ПЗРК. Але коштує він дуже дорого, понад 1,5 мільйона гривень, і черга розписана по підрозділах Збройних сил України”, – згадує п’ятий президент України.