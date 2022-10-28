Про це повідомив Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Петро Порошенко разом з волонтерами купили медичне обладнання для п’яти машин швидкої допомоги, які працюватимуть на фронті. Машини, які нещодавно були куплені в Європі, потребували додаткового оснащення, проте тепер їх повністю укомплектують для проведення реанімаційних заходів.
За словами п’ятого президента України, обладнання є абсолютно новим попри те, що зазвичай волонтери беруть на Заході вже вживане і привозять те, що є.
Серед придбаного обладнання є кисневі балони, системи для дозування ліків під крапельницями, якісні моделі ліжок. Також є дефібрилятори з можливістю робити кардіограму, є апарати штучної вентиляції легень. Крім того, є ноші, а також спеціальне обладнання для підігрівання крові, яка буде вводитися у випадку великої втрати крові.
Петро Порошенко розповів, що незабаром все це буде змонтовано в автомобілях підвищеної прохідності, які декілька днів тому були передані українським захисникам. Після цього повністю обладнані машини відразу будуть використовуватися на фронті для порятунку життя поранених військовослужбовців.
Загальна вартість медичного устаткування – близько 4 мільйонів гривень, проте фонд Порошенка подвоює суму коштів, зібрану волонтерами з громадської організації “Справа Громад”.
“Ми будемо робити все, щоб врятувати їхні життя. Будемо робити все, щоб допомагати Збройним силам України. Ми будемо робити все не просто для контрнаступу, а для нашої з вами перемоги”, – наголосив Петро Порошенко.
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