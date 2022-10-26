Про це повідомило видавництво Bloomsbury.
Видавництво виграло права на публікацію щоденника українки. Школярка описала, як відбувалися бомбардування Харкова у перші дні війни, які вона провела разом з бабусею у підвалі.
Єва Скалієцька описала все, що з нею відбувалося в той період. У книзі розповідається про війну очима дитини.
“Це неймовірно важлива історія, яка є водночас сильною та глибоко зворушливою. Я вважаю за честь бути частиною цієї публікації, розповідаючи надзвичайну історію Єви про натхнення та хоробрість”, – сказала Найтлі.
На акторку справив величезне враження щоденник дитини. Його аудіоверсія вийшла 25 жовтня.
“Для Єви дуже важливо, що Кіра вирішила працювати над цією важливою книгою, і Кіра зробила щось справді особливе зі своїм підходом до неї. Вона віддає належне невинному, юному, але мудрому не по роках тону Єви, а ідеальний образ Кіри є чутливим, інтимним і, зрештою, надзвичайно переконливим”, – сказав аудіоменеджер Том Скіпп.
Щоденник харків’янки порівняли зі спогадами Анни Франк, котра показала Другу світову війну очима дитини. Для створення аудіоверсії видавництво співпрацювало з УВКБ ООН, Агентством ООН у справах біженців.
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