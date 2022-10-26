Американський письменник Джордж Мартін та автор циклу книг у жанрі фентезі "Пісня льоду й полум'я", які стали основою популярних серіалів "Гра престолів" та "Дім Дракона" розповів, що "загроза ядерної війни потьмарила його оптимізм щодо майбутнього".

Про це він заявив на одному з вечірніх шоу в США The Late Show зі Стівеном Кольбером.

Щодо загрози ядерної війни він сказав: “Що ми будемо робити, якщо Путін використає ядерну зброю? Я хотів би полетіти на Кремль на драконах, але…”.

Водночас Мартін поділився думкою, що раніше наукова фантастика була більш оптимістичною, а зараз скоріше антиутопічна, а загроза ядерної війни не додає оптимізму.

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.

Згодом Російська Федерація надіслала листа до Ради безпеки ООН, в якому звинуватила Україну у виготовленні “брудної бомби” на власних атомних електростанціях.

В Інституті вивчення війни переконані, що такий наклеп навряд чи означає, що Росія сама планує реалізувати цей крок – заяви направлені на звичну наклепницьку кампанію країни-агресора та на те, щоб загальмувати надання західної допомоги Україні.