Про це він заявив на одному з вечірніх шоу в США The Late Show зі Стівеном Кольбером.
Щодо загрози ядерної війни він сказав: “Що ми будемо робити, якщо Путін використає ядерну зброю? Я хотів би полетіти на Кремль на драконах, але…”.
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Водночас Мартін поділився думкою, що раніше наукова фантастика була більш оптимістичною, а зараз скоріше антиутопічна, а загроза ядерної війни не додає оптимізму.
Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу під час розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню заявив, що в Україні буцімто готують провокації із застосуванням так званої “брудної бомби”.
Згодом Російська Федерація надіслала листа до Ради безпеки ООН, в якому звинуватила Україну у виготовленні “брудної бомби” на власних атомних електростанціях.
В Інституті вивчення війни переконані, що такий наклеп навряд чи означає, що Росія сама планує реалізувати цей крок – заяви направлені на звичну наклепницьку кампанію країни-агресора та на те, щоб загальмувати надання західної допомоги Україні.
- Оскільки західні країни відкинули заяви Росії про те, що Україна готується підірвати так звану “брудну бомбу” на власній території, у Держдепартамені США припустили, що Росія, можливо, планує зробити це сама.
- Державна інспекція ядерного регулювання України пропонує Міжнародному агентству з ядерної енергії провести перевірку в Інституті ядерних досліджень НАН України та на державному підприємстві “Східний гірничо-збагачувальний комбінат”.
- Міністр оборони Олексій Резніков порушив питання щодо заяви РФ про “брудну бомбу” разом з іноземними союзниками.