У розвідці Великої Британії прокоментували позачергову перевірку боєготовності військ Білорусі та оцінили ймовірність наступу військ РБ на Україну.

Про це йдеться у Twitter-акаунті міноборони Великої Британії.

13 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про проведення позачергової перевірки боєготовності військ РБ.

Навчання відбуваються на північному заході Білорусі, тобто якомога далі від кордону з Україною.

Крім цього відомо, що нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.

“Білорусь зіграла ключову сприяючу роль у наступі Росії на Київ з 24 лютого 2022 року. Проте на даний час навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, що проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний штурм на півночі України”, — наголосили розвідники.