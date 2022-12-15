Про це йдеться у Twitter-акаунті міноборони Великої Британії.
13 грудня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про проведення позачергової перевірки боєготовності військ РБ.
Навчання відбуваються на північному заході Білорусі, тобто якомога далі від кордону з Україною.
Крім цього відомо, що нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів.
“Білорусь зіграла ключову сприяючу роль у наступі Росії на Київ з 24 лютого 2022 року. Проте на даний час навряд чи білоруські війська та російські підрозділи, що проводять навчання, становлять силу, здатну здійснити новий успішний штурм на півночі України”, — наголосили розвідники.
- Експерти Інституту вивчення війни прокоментували оголошену напередодні самопроголошеним президентом РБ Олександром Лукашенком позачергову перевірку боєздатності білоруських військ. На думку аналітиків, ймовірність приєднання військ Білорусі до війни РФ проти України залишається низькою.