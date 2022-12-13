Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив перевірити бойову готовність війська, що включатиме тренування з будівництва мостових переправ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони Білорусі у Telegram.

Зазначається, що в РБ “розпочато раптову перевірку бойової готовності”. Згідно з повідомленням вона матиме “комплексний характер, військам належить у найкоротші терміни висунутись у призначені райони, здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону”.

Крім того, зазначається, що військові РБ мають звести “мостові переправи через річки Неман та Березина”.

“У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, що зусилля Кремля чинити тиск на Білорусь, щоб країна підтримала російську наступальну кампанію в Україні, є частиною довгострокових зусиль зі зміцнення подальшого контролю над Білоруссю. І хоч РБ продовжуватиме допомагати Росії вести війну в Україні, Лукашенко навряд чи відправить свою армію до бойових дій.

Раніше Лукашенко заявляв, що білоруська та російська армії навчаються як “єдине угруповання”.