У Міністерстві оборони України підтвердили, що танки Challenger 2 від Великої Британії вже прибули в Україну.

Про це речниця Міноборони Ірина Золотар повідомила у коментарі агенції AFP, а також голова Міноборони Олексій Резніков у Twitter.

“Вони [танки Challenger 2] вже в Україні”, — йшлося в повідомленні Золотар у понеділок.

Вже у вівторок вранці міністр оборони України Олексій Резніков поширив відео з британськими танками в Україні.

Голова Міноборони у своєму дописі назвав британські танки витворами “бойового мистецтва”.

“Після особистого “пілотування” Challenger, як учасник трофі-рейдів, можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі”, — наголосив міністр.

Довідка. Challenger 2 — основний бойовий танк третього покоління сухопутних військ Великої Британії, який перебуває на озброєнні армій Сполученого Королівства та Оману. Його спроєктувала та побудувала британська компанія Vickers Defence Systems, нині відома як BAE Systems Land & Armaments.