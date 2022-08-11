В Україні розпочалось фільмування документального проєкту "Ukrainian Storybox", який розповідатиме історію повномасштабної російсько-української війни. Режисером фільму став британець Девід Белтон.

Про це повідомили у Держкіно України.

У проєкті свої історії розповідатимуть люди, які переживають на собі події повномасштабної війни.

У Лондоні для запису свідчень створено спеціальну відеокабіну, яка є символом проєкту та безпечним простором, в якому люди діляться почуттями, емоціями та доказами жахів, які сьогодні переживає Україна.

“Ukrainian Storybox – це унікальне документальне кіно, в якому звичайні українці можуть розповісти власними словами історію про те, як змінилося їхнє життя після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Свідчення, які ми збираємо від багатьох людей у відеокабінці, – яскраві, сильні, особисті та чесні. Вони показують надзвичайний момент в історії України”, – заявив Девід Белтон.

Розпочали знімати перший етап фільму у Запоріжжі. Свої історії розповіли близько 30 героїв, зокрема військові, внутрішньо переміщені особи, волонтери, люди, які жили під російською окупацією, та ті, хто вже вдруге переживає війну.

Наступні етапи фільмування відбудуться в Одесі, Львові, Чернігові, Харкові та Києві.

Якщо у вас є історія, яку ви пережили або переживаєте з початку повномасштабної війни та готові нею поділитися, ви можете зареєструватись для участі в проєкті за посиланням.

Проєкт реалізується кінокомпанією “ММД ПРО” (Україна) спільно з продакшеном LOOKSFilm (Німеччина) та телевізійною компанією Yard 44 (Великобританія).

ДОВІДКА: Девід Белтон – відзначений нагородами режисер із 30-річним режисерським досвідом. На BBC він висвітлював розпад Радянського Союзу, війну у Боснії та геноцид в Руанді для Newsnight.

Написав історію до повнометражного фільму Shooting Dogs, який приніс йому номінацію на премію BAFTA.

У 2008 році Девід переїхав до США і став режисером серіалу PBS “Бог в Америці” і “Аміші”, за який отримав премію “Еммі”. У його доробку також історичні фільми для BBC та серіали для Netflix (Captive), Amazon (This Is Football) і Channel 4 (Lost World).