Новий штам коронавірусу, спалах якого зафіксували у Великобританії, є значно агресивнішим та заразнішим, ніж попередні версії вірусу.

Такого висновку дійшли професори лондонського Імперського коледжу, інформує BBC.

Мутований коронавірус значно заразніший, оскільки він збільшує так зване число R — показник контагіозності (заразності) вірусу — на 0,4−0,7 одиниці, розповів один із дослідників професор Аксель Ґанді.

“Це найсерйозніша мутація вірусу від початку епідемії”, — наголосив Ґанді.

Зазначимо, що метою дослідження було виявлення заразності штаму. Число R — це середня кількість людей, яких заражає інфікована людина.

Дослідження Імперського коледжу свідчить про те, що передача нового штаму потроїлася під час локдауну у Великобританії в листопаді, тоді як зараження попереднім штамом значно зменшилися.

Ранні результати показали, що вірус швидше поширюється серед молодших 20 років, особливо серед дітей середнього шкільного віку.

Але найсвіжіші дані свідчать про те, що він швидко поширювався серед всіх вікових груп.

“Одне з можливих пояснень полягає в тому, що ранні дані були зібрані під час листопадового карантину, коли школи були відкриті, а діяльність дорослого населення була більш обмеженою. Зараз ми бачимо, що новий вірус збільшив рівень зараженості серед усіх вікових груп”, – сказав Ґанді.

Жорсткі обмеження

Професор Джим Нейсміт з Оксфордського університету сказав, що нові результати стануть початком ще жорсткіших обмежень.

“Дані Імперського коледжу демонструють найкращий нині аналіз і вказують, що заходи, яких ми вжили на цей час, не допоможуть знизити число R до менш як 1”, — пояснив Нейсміт.

Висновок цього дослідження полягає в тому, що листопадовий карантин у Великобританії, хоч і був важким для багатьох людей, не зупинив би новий штам поширення вірусу.

Поки не зрозуміло, чи достатньо чинних обмежень для контролю за розповсюдженням вірусу. З огляду на той факт, що для зупинення попереднього штаму вірусу знадобилося два локдауни, багато вчених побоюються, що необхідні жорсткі обмеження.

Рівень зараження почне падати, оскільки розпочалася вакцинація. Але потрібно дотримуватися вказівок щодо соціальних дистанцій, носити маски там, де це потрібно, і регулярно мити руки.

Професор Лоуренс Янг з Йоркського університету сказав, що ранні дані свідчать про ефективність вакцин проти нової форми вірусу.

“Штами вірусу існують з початку пандемії та є продуктом природного процесу, за допомогою якого віруси розвиваються та пристосовуються до своїх господарів у міру реплікації. Більшість з цих мутацій не впливають на поведінку вірусу, але іноді вони можуть покращити здатність вірусу інфікувати та стати більш стійким до імунної відповіді організму”, – сказав він.