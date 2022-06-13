Уже не одна сотня мирних жителів/ьок були вбиті у Харкові в результаті невибіркового російського обстрілу з використанням широко заборонених касетних боєприпасів і неточних за своєю суттю ракет, і ця кількість дедалі зростає.

Про це інформує пресслужба організації Amnesty International.

У новій доповіді “Будь-хто може померти щомиті: невибіркові напади російських військ у Харкові, Україна” дослідники документують, як із початку лютого 2022 безжальні обстріли житлових кварталів Харкова російськими військами спричинили масові смерті і руйнування.

Обстріли Харківщини розпочалися з першого дня повномасштабного вторгнення, 24 лютого. Російські війська неодноразово застосовували касетні боєприпаси 9N210/9N235, розсіювані міни, на які поширюються заборони міжнародних договорів через їх невибіркову дію та ракети.

“Протягом останніх місяців жителі/ьки Харкова стикнулися з безперервним шквалом невибіркових атак, унаслідок яких загинули й отримали поранення сотні цивільних”, – зазначила Донателла Ровера, старша радниця Amnesty International з реагування на кризові ситуації. – “Людей убили в їхніх будинках і на вулицях, на дитячих майданчиках і на кладовищах, у чергах за гуманітарною допомогою або під час купівлі продуктів і ліків. Неодноразове застосування широко заборонених касетних боєприпасів є черговим свідченням повної зневаги до життя цивільного населення. Російські сили, які скоювали ці жахливі напади, повинні бути притягнуті до відповідальності за свої дії, а жертви і їхні сім’ї мають отримати повне відшкодування збитку”.

З початку широкомасштабної війни у Харківській області загинуло 606 мирних жителів/ьок, а ще 1248 отримали поранення. Загалом у Харкові проживає 1,5 мільйона осіб. Росіяни обстрілюють дитячі майданчики, черги за гуманітарною допомогою та просто території мирних кварталів. Смерть від Росії чатує на харків’ян постійно.

Некеровані ракети, такі як “Гради” і «Урагани», що регулярно використовуються російськими військами, неточні за своєю суттю, що робить їх невибірковими при використанні в населених районах. Некеровані артилерійські снаряди мають похибку понад 100 метрів. У житлових районах, де будівлі знаходяться на відстані не більше декількох метрів одна від одної, такі неточності практично напевно будуть коштувати життя цивільному населенню і призведуть до широкомасштабних руйнувань і пошкоджень цивільної інфраструктури.