Президент України Володимир Зеленський заявив, що після ракетного удару РФ по Тернопільській області, у котрому не було жодного тактичного чи стратегічного сенсу, в лікарнях досі перебувають 10 людей, серед них також діти.

Про це йдеться у відповідному відеозверненні глави держави.

Він нагадав, що серед постраждалих після ракетного обстрілу – 12-річна дівчинка з Харкова, котра виїхала на Тернопільщину, рятуючись від російської агресії.

“Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти – вбиті та поранені внаслідок російських ударів”, – зазначив президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що з 24 лютого РФ вже випустила по Україні 2606 крилатих ракет.

За його словами, основна тактична мета росіян не змінилася – вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов’янськ.

Зеленський наголосив, що російська армія пробує завести у Луганську та Донецьку області резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали.