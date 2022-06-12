Про це йдеться у відповідному відеозверненні глави держави.
Він нагадав, що серед постраждалих після ракетного обстрілу – 12-річна дівчинка з Харкова, котра виїхала на Тернопільщину, рятуючись від російської агресії.
“Саме такі факти тепер визначатимуть сприйняття Росії у світі. Не Петро І, не Лев Толстой, а діти – вбиті та поранені внаслідок російських ударів”, – зазначив президент.
Володимир Зеленський також повідомив, що з 24 лютого РФ вже випустила по Україні 2606 крилатих ракет.
За його словами, основна тактична мета росіян не змінилася – вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої буквально за кожен метр, а також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов’янськ.
Зеленський наголосив, що російська армія пробує завести у Луганську та Донецьку області резервні сили. Але які в них можуть бути резерви зараз? Схоже, спробують кинути в бій слабо підготовлених строковиків і тих, кого зібрали шляхом прихованої мобілізації. І це означає лише одне: Росія ще в червні може перетнути межу в 40 тисяч своїх втрачених військових. У жодній іншій війні за багато десятиліть вони стільки не втрачали.
- Нагадаємо, унаслідок ракетного удару по населеному пункту Чортків Тернопільської області серед місцевих мешканців є постраждалі, зокрема – діти.
- Також окупанти завдали артилерійські удари по Дніпропетровської області.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні потрібна допомога Заходу, аби зупинити російський наступ, натомість вона не надходить достатньо швидко. На деяких ділянках війська РФ мають в десятки разів більше артилерії, ніж українські. Реактивні системи залпового вогню знаходяться на стадії розробки, вони повинні прибути “невдовзі… можливо, за тиждень, можливо, два”. Але Україна потребує їх у великій кількості, і чи погодяться союзники надіслати, може залежати від того, як РФ зреагує на їхнє розміщення.
- Українська розвідка оцінює, що російські військові розширюють свої плани вести тривалішу війну – аж до осені, хоча формування і резерви російських військ, ймовірно, залишаються поганими.