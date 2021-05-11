Президент Володимир Зеленський вважає, що, якщо Росія піде на повномасштабне вторгнення у вересні, то це буде світова війна.

Про це він заявив журналістам на всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.

“До повномасштабної війни ніхто не готовий. Якщо це станеться, я відчуваю по тих сигналах, які є, по тій роботі, яку ми зробили,.. я вважаю, що Росія не може на це піти, бо це буде світова війна. Це дуже небезпечно. Боятися немає що і немає кого, бо ми на своїй землі. Страшно лише через те, що можуть бути такі кроки. А такі кроки завжди призводять до людських втрат”, – сказав Зеленський.

На питання журналістів, чи у разі вторгнення Україна зможе впоратися одна, президент відповів: “Будемо боротися до останнього!”.

Перед цим Володимир Зеленський заявив, що була ймовірна загроза вторгнення російських військ до України, “проте на сьогодні це зупинилося”.

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

Нагадаємо, 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України проінформувало, що