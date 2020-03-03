13:27 В Україні завтра очікується до +20 градусів
12:59 Греції заборонили відмовляти мігрантам з Туреччини в притулку
12:58 Букмекери погіршили прогноз для України на Євробаченні-2020
12:55 Кабмін створив сторінку з актуальною інформацією про коронавірус
12:36 У «Слузі народу» висловили претензії до Кабміну
12:26 Поліція відкрила 8 проваджень через заворушення в Нових Санжарах
12:23 Рабінович, Тимошенко, Дубінський та інші: названо головних «прогульників» в Раді
11:47 BMW показала концептуальний седан i4
11:39 Конкуренти Байдена готові розчистити йому дорогу, – Washington Post
Партнерський матеріал
11:04 Офіційна зустріч з непереможним бійцем ММА «Bellator» Ярославом Амосовим
11:00 Twitter рекомендувала своїм співробітникам працювати з дому через коронавірус
10:54 У Марокко підтвердили перший випадок зараження коронавірусом
10:31 Каньє Уест провів у Парижі показ колекції свого бренду Yeezy
10:26 Виробник електроніки Sharp займеться виготовленням медичних масок
09:38 В Європарламенті перенесли «Український тиждень» через ситуацію з коронавірусом
09:17 У НАЗК створили гарячу лінію з питань е-декларування
08:57 Венеціанська комісія скасувала засідання через коронавірус
07:27 Доба в ООС: бойовики поранили двох українських військових, ще троє травмовані
01:23 «Журналіст помийного видання»: Дубінський знову напав на кореспондента Міллера
01:08 На «Євробаченні-2020» від Росії виступить фрік-рейв-група Little Big
00:31 Буттіджич підтримає Байдена в спробі зупинити Сандерса — NYT
00:10 Житель Тернополя заробив штраф через коронавірус

02 березня

23:52 У США через коронавірус загинули вже шестеро осіб
23:18 Коронавірус зафіксований в Нью-Йорку: місцева влада просить жителів не панікувати
22:59 Кива назвав Генпрокурора Рябошапку «ідіотом»
22:42 Через епідемію коронавірусу в Україну заборонили ввезення тварин з Китаю
22:33 Перший випадок коронавірусу підтверджений в Латвії
22:20 На Донбасі під час обстрілів бойовиків поранено місцеву мешканку
21:57 США послабили санкції проти Росії
21:44 «Слуга народу» запропонував жбурнути атомну бомбу на Москву, щоб вирішити проблеми з РФ
21:23 Мінкульт презентував телеканал «Дім» для окупованих територій
20:59 У Кабміні може з'явитися посада віце-прем'єр-міністра з питань оборони, – Арахамія

Букмекери погіршили прогноз для України на Євробаченні-2020

Букмекери змінили прогноз щодо фаворитів пісенного конкурсу "Євробачення 2020".

Вівторок, 3 березня 2020, 12:58

Про це свідчить інформація на сайті Eurovision World.

Так, наразі перше місце з шансом на перемогу в 13 % займає Daði&Gagnamagnið з Ісландії. Група представлятиме країну на Євробаченні 2020 з піснею Think About Things.

Друге місце з коефіцієнтом 10% букмекери віддають Литві, яку представлятиме The Roop з піснею On Fire.

На третьому місці розташувалася російська група Little Big, яка теж має шанс в 10 % на перемогу в пісенному конкурсі.

До першої п’ятірки також увійшли представники Румунії та Італії.

Слід зазначити, що Україна наразі займає 24 місце з шансом на перемогу в 1 %.

Скріншоти

Раніше букмекери визначили фаворитів пісенного конкурсу “Євробачення 2020”. Україна після другого півфіналу Національного відбору виявилася аж на 19 позиції.

Теги: Євробачення2020, Україна, букмекеры

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!