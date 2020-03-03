Букмекери погіршили прогноз для України на Євробаченні-2020

Про це свідчить інформація на сайті Eurovision World.

Так, наразі перше місце з шансом на перемогу в 13 % займає Daði&Gagnamagnið з Ісландії. Група представлятиме країну на Євробаченні 2020 з піснею Think About Things.

Друге місце з коефіцієнтом 10% букмекери віддають Литві, яку представлятиме The Roop з піснею On Fire.

На третьому місці розташувалася російська група Little Big, яка теж має шанс в 10 % на перемогу в пісенному конкурсі.

До першої п’ятірки також увійшли представники Румунії та Італії.

Слід зазначити, що Україна наразі займає 24 місце з шансом на перемогу в 1 %.

Раніше букмекери визначили фаворитів пісенного конкурсу “Євробачення 2020”. Україна після другого півфіналу Національного відбору виявилася аж на 19 позиції.