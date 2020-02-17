Про це повідомляється на сторінці Eurovision Ukraine в Facebook.

“Австралія, яка лідирувала на початку минулого тижня, зараз займає вже 5 позицію. На перше місце піднялася Італія“, – йдеться в повідомленні.

В той же час на другому місці за букмекерськими прогнозами йде Швеція а третє, як і раніше, утримує Росія.

“Україна після другого півфіналу Національного відбору виявилася аж на 19 позиції“, – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що в першому півфіналі, що відбувся 8 лютого, до фіналу національного відбору на пісенний конкурс “Євробачення-2020” пройшли співачки Jerry Heil (Яна Шемаєва) і KRUTЬ (Марина Круть), а також гурт Gо-A.