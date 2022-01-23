Про це інформує американська газета The Washington Post.
Острівна держава Кірибаті, яка знаходиться у Тихому океані, була однією з останніх держав світу, якій вдавалось стримувати розповсюдження COVID-19. Проте 22 січня уряд ввів на острові перший локдаун. Це сталося після того, як у пасажирів, які напередодні прибули на острів, виявили коронавірус.
До вчорашнього дня на Кірибаті було зафіксовано всього два випадки інфікування коронавірусом за весь час пандемії. Це було у травні 2021 року, коли на острів повернувся корабель. Тоді інфіковані ізолювались на кораблі, допоки не вилікувались.
З появою нових інфікованих уряд заборонив жителям острова публічні зібрання. Окрім цього, людей просять перебувати вдома, а на вулицю виходити лише за необхідності. Також будуть закриті всі державні та інші установи, крім лікарень, відділків поліції та основних служб.
Повідомляється, що позитивний тест на COVID-19 виявили у 36 людей, які прилетіли на Кірибаті з острова Фіджі. Всіх 54 пасажирів рейсу довелось ізолювати. Правда, після цього коронавірус виявили у чотирьох жителів Кірибаті. Один із них — охоронець ізолятору.
Влада Кірибаті занепокоєна тим, що вірус почне розповсюджуватись островом і закликає людей вакцинуватись. Відомо, що на сьогодні на острові близько 90% місцевих жителів щеплені першою дозою COVID-вакцини. Всього на острові Кірибаті проживає майже 120 000 людей.
- Нагадаємо, що у компанії “Pfizer” надали прогноз щодо закінчення пандемії коронавірусу.
- Раніше у ВООЗ заявили, що COVID-19 може стати ендемічним та залишитися з нами назавжди, як грип.