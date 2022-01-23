Вперше з початку пандемії COVID-19 влада Кірибаті була вимушена ввести локдаун після того, як на острів прибули пасажири з позитивними тестами на коронавірус.

Про це інформує американська газета The Washington Post.

Острівна держава Кірибаті, яка знаходиться у Тихому океані, була однією з останніх держав світу, якій вдавалось стримувати розповсюдження COVID-19. Проте 22 січня уряд ввів на острові перший локдаун. Це сталося після того, як у пасажирів, які напередодні прибули на острів, виявили коронавірус.

До вчорашнього дня на Кірибаті було зафіксовано всього два випадки інфікування коронавірусом за весь час пандемії. Це було у травні 2021 року, коли на острів повернувся корабель. Тоді інфіковані ізолювались на кораблі, допоки не вилікувались.

З появою нових інфікованих уряд заборонив жителям острова публічні зібрання. Окрім цього, людей просять перебувати вдома, а на вулицю виходити лише за необхідності. Також будуть закриті всі державні та інші установи, крім лікарень, відділків поліції та основних служб.

Повідомляється, що позитивний тест на COVID-19 виявили у 36 людей, які прилетіли на Кірибаті з острова Фіджі. Всіх 54 пасажирів рейсу довелось ізолювати. Правда, після цього коронавірус виявили у чотирьох жителів Кірибаті. Один із них — охоронець ізолятору.

Влада Кірибаті занепокоєна тим, що вірус почне розповсюджуватись островом і закликає людей вакцинуватись. Відомо, що на сьогодні на острові близько 90% місцевих жителів щеплені першою дозою COVID-вакцини. Всього на острові Кірибаті проживає майже 120 000 людей.