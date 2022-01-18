Про це Альберт Бурла розповів в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.
За словами гендиректора компанії “Pfizer” остаточно забути про пандемію коронавірусу навряд чи вдасться найближчими роками:
“Не хочу здаватися песимістом, але вважаю, що ще декілька років нам доведеться жити з цим вірусом. Тому що його досить складно викорінити. Він є у кожному кутку планети, він може інфікувати одну і ту ж людину по декілька разів, у нього стільки мутацій, що нам довелось заново відкривати грецький алфавіт”, – зазначив Бурла.
Водночас, додав генеральний директор “Pfizer”, уже навесні 2022 року більшість жителів нашої планети зможуть повернутися до нормального життя. Це станеться завдяки вакцинам та іншим препаратам, які допомагають боротися з пандемією:
“Головне питання не в тому, що буде з вірусом. Головне те, чи зможемо ми повернутися до звичайного життя. Я вважаю, що це цілком реально. Швидше за все, навесні 2022 року це станеться. І в цьому нам допоможуть тести, вакцини та ліки”, – підсумував Альберт Бурла.
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