Генеральний директор "Pfizer" Альберт Бурла певен, що найближчими місяцями людство зможе повернутись до звичного, допандемійного життя. Проте, це зовсім не означає, що про COVID-19 можна буде забути.

Про це Альберт Бурла розповів в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica.

За словами гендиректора компанії “Pfizer” остаточно забути про пандемію коронавірусу навряд чи вдасться найближчими роками:

“Не хочу здаватися песимістом, але вважаю, що ще декілька років нам доведеться жити з цим вірусом. Тому що його досить складно викорінити. Він є у кожному кутку планети, він може інфікувати одну і ту ж людину по декілька разів, у нього стільки мутацій, що нам довелось заново відкривати грецький алфавіт”, – зазначив Бурла.

Водночас, додав генеральний директор “Pfizer”, уже навесні 2022 року більшість жителів нашої планети зможуть повернутися до нормального життя. Це станеться завдяки вакцинам та іншим препаратам, які допомагають боротися з пандемією:

“Головне питання не в тому, що буде з вірусом. Головне те, чи зможемо ми повернутися до звичайного життя. Я вважаю, що це цілком реально. Швидше за все, навесні 2022 року це станеться. І в цьому нам допоможуть тести, вакцини та ліки”, – підсумував Альберт Бурла.