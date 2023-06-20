Було три влучання: у Львівській ОВА повідомили деталі нічної атаки дронів на Львів

Джерело: глава Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий
Він повідомив, що ворожі БпЛА атакували Львів близько 5 ранку.
“Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа”, – розповів Козицький.
Він подякував за роботу українським захисникам зауваживши, що якби не робота ППО – масштаби влучань були б куди значніші. Також він подякував рятівникам, які погасили пожежу.
Міський голова Львова своєю чергою повідомив, що внаслідок нічних влучань ворожих БпЛА у місті змінено маршрути трьох трамваїв.
“Трамвайні маршрути 3 і 9 скоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік”, – наголосив він.
- Вночі 20 червня війська РФ атакували Україну ударними БпЛА. Загалом було випущено 35 дронів, з яких більшість було збито силами протиповітряної оборони.
- Уночі 20 червня війська РФ атакували України ударними безпілотниками. Вибухи лунали у декількох областях, є влучання.