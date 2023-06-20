Було три влучання: у Львівській ОВА повідомили деталі нічної атаки дронів на Львів

Цієї ночі, 20 червня, російські окупаційні війська атакували безпілотниками Львів. У місті зафіксовано три влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Джерело: глава Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий

Він повідомив, що ворожі БпЛА атакували Львів близько 5 ранку.

“Поцілили у критично важливий об‘єкт. Три влучання. Пошкоджене перекриття між поверхами, вибиті вікна. Жертв чи постраждалих немає. Була пожежа”, – розповів Козицький.

Він подякував за роботу українським захисникам зауваживши, що якби не робота ППО – масштаби влучань були б куди значніші. Також він подякував рятівникам, які погасили пожежу.

Міський голова Львова своєю чергою повідомив, що внаслідок нічних влучань ворожих БпЛА у місті змінено маршрути трьох трамваїв.

“Трамвайні маршрути 3 і 9 скоротили до Академії мистецтв, а трамвайний маршрут №4 їде через вулицю Городоцьку. Крім цього на ці маршрути випустили на кілька трамваїв менше, аби не збільшувати трафік”, – наголосив він.