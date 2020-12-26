Бурхливе зростання: курс Bitcoin вперше перевищив $25 000

У суботу, 26 грудня, вартість Bitcoin вперше досягнула позначки у 25 тисяч доларів. Загалом за тиждень криптовалюта зросла у ціні на понад тисячу доларів.

Про це свідчать дані сервісу Coindesk.

Зазначимо, що курс Bitcoin сьогодні зафіксували на рівні 25 005,53 долара. Це новий історичний максимум. Однак згодом вартість знизилася до 24 971,23 долара.

З початку 2020 року курс цієї криптовалюти зріс на понад 240%. На початку року вартість Bitcoin становила 7300 доларів.