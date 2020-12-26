Covid-19 Україна

оновлено 26.12.2020 о 15:02

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Бурхливе зростання: курс Bitcoin вперше перевищив $25 000

У суботу, 26 грудня, вартість Bitcoin вперше досягнула позначки у 25 тисяч доларів. Загалом за тиждень криптовалюта зросла у ціні на понад тисячу доларів.

Субота, 26 грудня 2020, 15:13

Про це свідчать дані сервісу Coindesk.

Зазначимо, що курс Bitcoin сьогодні зафіксували на рівні 25 005,53 долара. Це новий історичний максимум. Однак згодом  вартість знизилася до 24 971,23 долара.

З початку 2020 року курс цієї криптовалюти зріс на понад 240%. На початку року вартість Bitcoin становила 7300 доларів. 

Нагадаємо, що у понеділок, 30 листопада, вартість Bitcoin досягнула $19 686. Це історичний максимум для цієї криптовалюти. 16 грудня 2017 року вартість цієї криптовалюти була зафіксована на рівні $19 665,39. Абсолютний рекорд Bitcoin встановив 17 грудня 2017 року. Тоді його вартість дорівнювала $20 089. Після цього тріумфу курс криптовалюти стрімко обвалився. Через рік, 15 грудня 2018 року, один Bitcoin коштував всього $3126.

  • Вартість криптовалюти Bitcoin ввечері 17 грудня досягла $23,624.26 і встановила новий історичний максимум.
Теги: криптовалюти, курс, bitcoin

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