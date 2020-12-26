Бурхливе зростання: курс Bitcoin вперше перевищив $25 000

Про це свідчать дані сервісу Coindesk.
Зазначимо, що курс Bitcoin сьогодні зафіксували на рівні 25 005,53 долара. Це новий історичний максимум. Однак згодом вартість знизилася до 24 971,23 долара.
З початку 2020 року курс цієї криптовалюти зріс на понад 240%. На початку року вартість Bitcoin становила 7300 доларів.
Нагадаємо, що у понеділок, 30 листопада, вартість Bitcoin досягнула $19 686. Це історичний максимум для цієї криптовалюти. 16 грудня 2017 року вартість цієї криптовалюти була зафіксована на рівні $19 665,39. Абсолютний рекорд Bitcoin встановив 17 грудня 2017 року. Тоді його вартість дорівнювала $20 089. Після цього тріумфу курс криптовалюти стрімко обвалився. Через рік, 15 грудня 2018 року, один Bitcoin коштував всього $3126.
- Вартість криптовалюти Bitcoin ввечері 17 грудня досягла $23,624.26 і встановила новий історичний максимум.