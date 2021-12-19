Бустерна доза від COVID-19 – це можливість покращити свою реакцію на перебіг нового штаму коронавірусної хвороби Omicron. Проте люди повинні намагатися уникати зараження і дотримуватись протиепідемічних заходів, особливо у період новорічних свят.

Про це заявила асистент епідеміології Школи глобального громадського здоров’я Гіллінгса Університету Північної Кароліни Ліза Гралінскі в інтерв’ю виданню VICE News.

Науковець наголосила, що новий штам коронавірусної хвороби Omicron потенційно швидший, у нього менший інкубаційний період. Проте, у людей, які пройшли повний курс вакцинації, спостерігається більш легкий ступінь протікання хвороби.

“Згідно з останніми дослідженнями, які вказували на те, що незалежно від того, як нещодавно були введені ваші дві дози, вони були недостатніми проти Omicron, що вам потрібна покращена різноманітність та якість відповіді антитіл, яку ви отримали від вашої імунної системи — це отримання третьої дози, яка є ще однією можливістю навчити та покращити свою реакцію”, – сказала Ліза Гралінскі.

Вона підкреслила, що хоча доза-підсилювач не ідеальний захисник від COVID-19, але це найкраще, що є на сьогодні. Проте це не означає, що люди не повинні дотримуватись протиепідеміологічних заходів.

“Omicron достатньо розвинений і мутований, а швидкість, з якою він рухається, означає, що наша здатність захищати себе від цього респіраторного вірусу зменшується. Тож, навіть якщо хтось отримав дві дози навесні, а потім нещодавно був підсилений, я б закликала його все ще вживати запобіжних заходів. Носити маску у громадських приміщенням. Це є найбільш очевидним і особисто для кожного найлегшим”, – зазначила Ліза Гралінскі.

Також науковець наполягає, аби в період новорічних свят люди утримались від подорожей і поїздок до родичів.

“Можливо, сплануйте заздалегідь план скорочення необов’язкового опромінення за тиждень до збору, проходження швидких тестів або тестів ПЛР. Просто будьте дійсно усвідомленими в тому, що ви маєте на увазі та як ви поводитеся в суспільстві, а також будьте чесними та готовими використовувати цю інформацію. І якщо це означає, що зараз не найкращий час, щоб зібратися разом, заради чиєїсь безпеки, про яку ви піклуєтеся, визнайте, що ситуація сумна, але, можливо, ви спробуєте знову це зробити у січні чи лютому”, – закликала науковець.