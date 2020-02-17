Про це Буттіджіч написав на своїй публічній сторінці в Facebook.
“Дев’ять просандерівських груп витрачають сотні тисяч доларів, щоб атакувати нас чорної рекламою“, – написав він.
В тій самій публікації кандидат одразу ж попросив своїх виборців пожертвувати кошти на власну передвиборчу кампанію, оскільки “не може відставати, поки ці (конкуруючі – Ред.) групи накопичують кошти“.
Соціал-демократ і висуванець у президенти від Демократичної партії Берні Сандерс звинуватив колишнього мера Нью-Йорка і мультимільярдера Майкла Блумберга в расистській політиці.
- За підсумками кокусів Демократичної партії США в штаті Айова з мінімальним відривом в 0,1 % переміг 38-річний Піт Буттіджич.