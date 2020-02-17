Кандидат в президенти США Піт Буттіджіч звинуватив свого суперника на праймеріз Демократичної партії Берні Сандерса в інформаційних атаках.

Про це Буттіджіч написав на своїй публічній сторінці в Facebook.

“Дев’ять просандерівських груп витрачають сотні тисяч доларів, щоб атакувати нас чорної рекламою“, – написав він.

В тій самій публікації кандидат одразу ж попросив своїх виборців пожертвувати кошти на власну передвиборчу кампанію, оскільки “не може відставати, поки ці (конкуруючі – Ред.) групи накопичують кошти“.

Водночас сама публікація Буттіджіча зі звинуваченнями “ просандерівських груп “ в інформаційних атаках і проханням пожертвувань поставлена у Facebook на платну рекламу .

Соціал-демократ і висуванець у президенти від Демократичної партії Берні Сандерс звинуватив колишнього мера Нью-Йорка і мультимільярдера Майкла Блумберга в расистській політиці.