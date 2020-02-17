Про це Буттіджіч написав на своїй публічній сторінці в Facebook.

Дев’ять просандерівських груп витрачають сотні тисяч доларів, щоб атакувати нас чорної рекламою, написав він.

В тій самій публікації кандидат одразу ж попросив своїх виборців пожертвувати кошти на власну передвиборчу кампанію, оскільки не може відставати, поки ці (конкуруючі Ред.) групи накопичують кошти.

Водночас сама публікація Буттіджіча зі звинуваченнями просандерівських груп в інформаційних атаках і проханням пожертвувань поставлена у Facebook на платну рекламу.

Соціал-демократ і висуванець у президенти від Демократичної партії Берні Сандерс звинуватив колишнього мера Нью-Йорка і мультимільярдера Майкла Блумберга в расистській політиці.

  • За підсумками кокусів Демократичної партії США в штаті Айова з мінімальним відривом в 0,1 % переміг 38-річний Піт Буттіджич.