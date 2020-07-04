У суботу, 4 липня, президент України Володимир Зеленський відвідав з робочою поїздкою Одесу та Одещину. Тим часом з'явилося відео кортежу, яким він пересувався.

Відповідний відеозапис було оприлюднено в Мережі. Його також публікували одеські видання, повідомляють #Букви.

На відео можна помітити, що кортеж, який пересувався вулицями міста, складався з 9 авто: поліційного автомобіля супроводу, броньованих машин, автомобілів “швидкої допомоги”, мікроавтобусів.

На запису чути, що місцеві жителі кажуть: “Цар-“батюшка” приїхав. Чолом зараз будемо бити”.

Нагадаємо, що в серпні минулого року користувачів соцмереж обурив великий кортеж президента Володимира Зеленського і прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. На опублікованому відео можна було побачити повністю перекритий один напрямок дороги по вул. Олени Теліги в Києві, яким їде велика кількість спецавтомобілів поліції та Управління держохорони. Одні користувачі нарахували 23 автомобілі, а хтось і 26 авто.

Згодом Зеленський заявив, що перекриття доріг у Києві може здійснюватися на вимогу іноземних лідерів, а також що “кортежу не буде”.

“Почну з початку: ми обіцяли нічого не перекривати – ми не перекриваємо. Ми обіцяли, що не буде кортежу. І, щоб всім було відомо, кортежі завжди були, і у попередньої влади, від 8 до 12 машин. Вісім – це мінімум, 12 – це те, про що я знаю, може більше, може менше, не важливо. У нас завжди є дві-три машини. Буває, попереду обов’язково машина поліції, і одна буває, вони знають, як я на це реагую, одна машина ззаду ховається. У мене завжди буває з цим багато прикольних моментів, як я виходжу, як вони тікають”, – відзначав Зеленський.

Глава держави також повідомляв, що йому не дозволяють їздити на роботу велосипедом