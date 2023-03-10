Після того, як Росія вдерлася в Україну, низка західних компаній пообіцяли швидко піти з російського ринку. До прикладу, як це зробив McDonald’s чи нафтовий гігант BP, що вирішив відмовитися від російських інвестицій або французький автовиробник Renault, продавши свої заводи за символічну суму в один рубль. Але через рік війни сотні західних компаній все ще знаходяться в Росії. Вони ведуть бізнес, попри санкції Заходу та бойкот українських посадовців, споживачів та правозахисних груп.

Про це повідомляє The New York Times.

Деякі компанії, яких звинувачують у фінансуванні агресії Росії, кажуть, що залишаються, тому що вони потрібні клієнтам. Серед них Ашан, одна з найбільших мереж супермаркетів Франції, яка залишила відкритими свої 230 магазинів у Росії та заявляє, що має намір залишитися.

Роздрібний продавець викликав обурення у президента України Володимира Зеленського, а нещодавно зіткнувся з новими закликами до бойкоту після повідомлення про те, що російська дочірня компанія Ашан постачає безоплатне харчування для ворожої армії, пише NYT.

Втім, Ашан заперечує ці звинувачення.

Водночас фармацевтичний гігант Pfizer припинив інвестиції в Росію, але продовжує продавати обмежений асортимент продукції. Carlsberg, третій за величиною пивоварний завод у світі, намагається знайти покупця для своїх російських пивоварень, який запропонував би умови викупу, аби дозволити компанії повернутися після закінчення війни.

Як зазначило видання, для багатьох компаній вихід з Росії виявився “складнішим, ніж очікувалося”. Мовляв, Москва зв’язала їм руки, погрожуючи націоналізацією тощо. Керівники західних компаній часто кажуть, що несуть відповідальність перед акціонерами за пошук покупців, які забезпечать певну вартість мільярдних активів, а не здачу їх Москві.

Такі побоювання спонукали тютюнового гіганта Philip Morris заявити минулого місяця, що він може ніколи не продати свій російський бізнес, попри спроби зробити це.

“Росія була великим ринком для багатьох компаній. Ухвалити рішення піти було важко, і процес виходу був важким”, — сказав Олів’є Аттіас, юрист паризької юридичної фірми August Debouzy, яка консультує великі французькі компанії, які працюють у Росії.

Попри “бряцання зброєю”, російська влада стурбована збереженням сотень тисяч робочих місць, і воліла б не бачити західних інвесторів, сказав Дмитро Лавров, старший партнер женевської юридичної фірми Nexlaw, який консультує транснаціональні компанії у РФ.

Слідом за західними санкціями Росія посилила правила націоналізації, включивши банкрутство. Іноземні компанії можуть продавати активи тільки за погодженням з мінфіном Росії, що може зайняти від шести до 12 місяців.

У Heineken заявили, що такі перешкоди затримали його спроби вийти з ринку РФ. Невдовзі після оголошення минулого березня про припинення продажу пива Heineken у Росії компанія заявила, що “отримала офіційні попередження від російської прокуратури” про те, що рішення тимчасово зупинити або закрити її російську дочірню компанію буде вважатися навмисним банкрутством — кримінальним злочином, який може призвести до націоналізації.

Через три дні після російського вторгнення BP потрапила в заголовки газет, пообіцявши вийти зі своєї майже 20-відсоткової частки в “Роснефти”. Це призвело до стягнення з її бухгалтерського обліку 24 мільярдів доларів.

Для Renault продаж заводів минулого літа російській державній установі включав важливий пункт, який дозволяв автовиробнику переглянути повернення до РФ через 6 років. Компанія заявила, що за вихід з Росії вона отримає фінансові збитки в розмірі 2,2 мільярда євро.

У цей час новий російський власник запускає російські автомобілі — виготовлені переважно з запчастин, імпортованих із Китаю.