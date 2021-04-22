Шведська екоактивістка Грета Тунберг виступила перед членами Конгресу США, вимагаючи від світової спільноти відмовитися від викопного палива заради боротьби зі змінами клімату.

Про це повідомляє Reuters.

Тунберг сказала, що більшість країн світу недостатньо працюють в напрямку боротьби зі змінами клімату й не поспішають відмовлятися від викопного палива.

“На вулиці 2021 рік, а ми досі дискутуємо щодо видобутку викопного палива. Ба більше, ми навіть підтримуємо це, прямо чи опосередковано. Це ганьба”, – сказала Грета.

Вона зауважила, що для того, аби виконати зобов’язання, прописані у Паризькій угоді, потрібно скасувати дотації на викопне паливо.

“Якщо ви цього не зробите, вам доведеться пояснювати вашим дітям та всім оточуючим, чому ви відмовилися боротись зі змінами клімату, навіть не спробувавши”, – сказала екоактивістка.

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На думку Тунберг, країни ставлять хороші цілі щодо боротьби зі змінами клімату, однак політики, як правило, говорять про оптимістичні прогнози щодо якогось технічного прогресу, забуваючи про викиди парникових газів в атмосферу.

“Ми можемо когось обдурити, навіть самих себе, але ми ніколи не зможемо надурити природу та фізику”, – сказала вона.

Окрім цього, Грета звинуватила політиків в ігноруванні кліматичної кризи. Звертаючись до американських конгресменів, вона сказала:

“Мене дещо дужу хвилює… Як довго, як ви самі думаєте, таким людям, як ви, які представляють владу, все це просто так минеться? Як довго ви ще будете ігнорувати кліматичну кризу?… Зараз вам це сходить з рук, але рано чи пізно люди зрозуміють, що ви робили увесь цей час”.

При цьому, вона сказала, що у політиків все ще є час, аби “вчинити правильно та врятувати ситуацію”.

“Ми, молодь, ті люди, які писатимуть про вас в книгах з історії. Ми ті, кому вирішувати, якими вас запам’ятають. Тож моя вам порада – добряче помізкуйте про це”, – резюмувала активістка.

Грета Тунберг вже виступала перед американськими законодавцями у 2019 році. Тоді вона заявила, що вони роблять недостатньо для захисту клімату, а урядові субсидії – це безумство.

У січні 2020 року на Всесвітньому економічного форуму в Давосі активістка зажадала від усіх компаній, банків, інституцій та урядів негайно припинити інвестиції у видобуток викопних видів палива, зупинити всі субсидії на викопне паливо і повністю відмовитися від нього.