На думку афганських громадян, їм не слід реагувати на 20-ті роковини з дня терактів 11 вересня у США, внаслідок яких загинули майже 3 тисячі осіб. Вони переконані, що Афганістан став жертвою "Аль-Каїди".

Про це повідомляє французьке видання Agence France-Presse.

Після терактів 11 вересня 2001 року уряд США ухвалив рішення скерувати своїх військових до Афганістану, де переховувалися терористи. Однак за 20 років інша терористична група, “Талібан”, змогла повернути собі владу й проголосила про власний уряд.

“Талібан” оголосив, що ситуація в країні нормалізується. Зокрема, Міжнародні авіалінії Пакистану (PIA) зауважили, що з понеділка відновлять рейси до Кабула. Також таліби показали публічну “підтримку” з боку жінок: сотні повністю завуальованих жінок влаштували мітинг на підтримку терористів у кабульському університеті.

Протягом тижня в ЗМІ поширювали інформацію про те, що саме 11 вересня, у річницю терактів, збираються скласти присягу члени нового уряду Талібану. Однак, ймовірно, цього не станеться.

“Це день для Америки, а не для Афганістану… Це не мало нічого спільного з Афганістаном, але це змусило нас страждати”, – сказав один з афганських чиновників про події 11 вересня.

Як відомо, терористичні атаки проти США були сплановані чільником терористичної організації “Аль-Каїда” Усамою бен Ладеном, який сховався в Афганістані після того, як таліби у 1996 році прийшли до влади. Коли таліби відмовилися видати його, США ініціювали масове військове вторгнення і встановили новий уряд, цілковито залежний від допомоги Заходу.

Теракти 11 вересня досі залишаються найкривавішими в історії людства за кількістю жертв та постраждалих.